BTK Başkanından Son Dakika Adil Kullanım Noktası Açıklaması!

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, AKN tarifelerinden faydalanan abonelerin AKN’yle belirlenen veri miktarına ulaştıklarında hiçbir şekilde ek ücret ödemeyeceklerini söyledi.

1 Mayıs’a girdiğimiz andan bu yana ülkenin gündemini KOTALI, KOTASIZ internet paketleri ve veri aşımıyla birlikte ödenecek ekstra ücretler oluşturuyor. Fazlasıyla bilgi kirliliğinin yaşandığı, hatta manipülasyonlara varan açıklamaların ardından BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan önemli bir açıklamada bulundu.

BTK olarak paketlerde sunulan kota miktarına ulaşıldığında AKN sonrası hız değerinin ihtiyacı karşılamadığı yönündeki şikayetleri ve talepleri değerlendirdiklerini söyleyen Sayan, mobil ve sabit internette AKN sonrası hız değerlerinde iyileştirme yaptıklarını, AKN sonrası veri indirme hızının mobil internet için asgari saniyede 128 kilobit olarak belirlediklerini söyledi.

Ülkemizdeki internet hızının istedikleri seviyede olmadığına dikkat çeken Sayan, yaptıkları düzenlemeyle kota aşımının ardından saniyede 3 megabite düşen hızı iyileştirdiklerini belirterek şunları söyledi: Örneğin saniyede 16 megabit hızında AKN'li paketi bulunan bir abone, AKN veri miktarına ulaştığında indirme hızı asgari saniyede 5 megabit olacak ve abone bu hızda fatura dönemi sonuna kadar internet hizmeti alabilecek."

AKN’li tarifelerden faydalanan tüm abonelin belirlenen veri miktarına ulaştıklarında kesinlikle bir ek ücret ödemeyeceklerini söyleyen Sayan, şu ifadeleri kullandı: "Bu uygulama, gerek AKN'li bir tarife için taahhüdü devam eden mevcut aboneler için gerekse AKN’li tarifelere geçiş yapacak yeni aboneler için geçerli. Şu anda vatandaşlar, kullandıkları tarifelerle ilgili hiçbir ek ücret ödenmeksizin, bu yeni düzenlemeden yararlanacaklar. Diğer bir ifadeyle eski ve yeni abone olması fark etmeksizin herkes için geçerli. Kurum olarak AKN düzenlememize aykırı bir durum yaşandığı takdirde gerekli müdahaleyi yapacağımızı belirtmek isterim."

Uygulamanın rekabet ortamında gerçekleşmesi ve regülasyon baskısı olmadan uygulamaya konmasını istediklerini belirten Sayan, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Ne yazık ki biz, bu regülasyon baskısını hissettirmek zorunda kaldık. İki yıllık süreçten bahsediyoruz. Diyoruz ki iki yılda geçiş süreci planlansın. İki yıl sonra bu rekabetçi ortam tam olarak otursun. Çok sevindim. Birçok operatörümüz, full AKN'siz tarifelerini çıkardıklar ve uygulamaya koydular. Bazı operatörlerimiz de yeni yeni ortaya koyacaklar. Önümüzdeki dönemlerde bu nitelikteki tarifelerin sayısının artmasını hem de tarife ücretlerinin daha uygun olmasını bekliyoruz."

Tam da bu konuyla ilgili birkaç gün önce hazırladığımız videoyu aşağıdan, onun altında da BTK Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamayı izleyebilirsiniz.