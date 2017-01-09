BTK Başkanından Türk Siber Güvenlik Ordusuna Katılmak İsteyenlere Önemli Mesaj

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Saydan, BTK'nın yeni kuracağı ulusal siber güvenlik ekibi hakkında önemli bir açıklama yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde BTK tarafından kurulacak, ulusal siber güvenliği sağlayacak ağırlıklı olarak gençlerin oluşturacağı ulusal siberlik timi için başvuruların başladığını belirtmiştik. Özellikle üniversitede yazılım veya bilgisayar mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği bu ekibe katılmak isteyen adaylar için BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Saydan önemli bir açıklama yaptı.

Saydan, açıklamasında ulusal siber güvenliğin önemine vurgu yaparken ekibe alacakları kişilerde hiçbir şekilde diploma ya da iş tecrübesi aramayacaklarını, sadece adayları kapasite ve yeteneklerine göre değerlendireceklerini açıkladı.

BTK Başkanı'nın konuyla ilgili açıklaması tam olarak şu şekilde:

“Kıymetli USOM personeli adayı ve ulusal siber güvenlik gönüllüsü;

Milli güvenliğimizin bir parçası olan ulusal siber olaylara müdahale organizasyonuna katkı sağlamak isteyenlerin başvurularını bekliyoruz.

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM),

Ülkemizin siber güvenliğine karşı siber ortamda ortaya çıkan tehditlerin belirlenmesi,

Muhtemel saldırı ve olayların etkilerinin zayıflatılması veya ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi ve ilgili aktörlerle paylaşılması,

Ulusal ve uluslararası seviyede siber ortamda ortaya çıkan tehditler ile ilgili kendisine ulaştırılan ihbarları da değerlendirerek, söz konusu tehditlerin tespit ve bertaraf edilmesi için kamu kurumları, kuruluşlar ve özel kişiler ile koordinasyonun sağlanması için 7/24 esasında görev yapmaktadır.

Bu çerçevede kurumumuza yapılan yoğun başvuruların daha iyi değerlendirilebilmesi ve incelenebilmesi için;

https://kariyer.btk.gov.tr/usom

internet adresinde yer alan başvuru formunun tarafınızca eksiksiz bir biçimde doldurulmasını müteakip başvurunuz değerlendirilecektir.

Başvuruların değerlendirilmesi;

Mezuniyet şartı veya çalışma tecrübesi aranmaksızın,

Bilgi ve yeteneklerin yarışma ve sınav yoluyla ölçülmesi yöntemiyle sağlanacaktır.

Değerlendirme sonucunda;

Kurumumuzun imkân ve ihtiyaçları çerçevesinde USOM’da istihdam edilecekler,

Oluşturulacak olan platformlar yoluyla ulusal siber güvenliğin güçlendirilmesine gönüllü olarak katkı sağlayacaklar,

Siber güvenlik alanında ülkemizin uzman ihtiyacını karşılamak üzere eğitim ve kamp programlarına dâhil edilecekler,

belirlenecektir.



Ülkemiz siber güvenliğine katkı vermek amacıyla BTK-USOM’a yapmış olduğunuz başvurunuz için şimdiden teşekkür ederim."

BONUS VİDEO

Ayrıca biz de BTK'nın yetenekli gençlerden oluşacağı siber güvenlik ekibi hakkında detaylı bilgiler içeren bir video çekmiştik. Bu videomuzu da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: