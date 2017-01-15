BTK Başkanından Uyarı: WhatsApp Sizin Özel Mesajlarınızı Okuyabiliyor

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan attığı tweette WhatsApp'ın gerektiğinde mesajları okuyabildiğini ve şifreyi çözebildiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir haberimizde WhatsApp'ta önemli bir açığın ortaya çıktığını ve bu açık sayesinde WhatsApp'ın kullanıcıların mesajlarına kolaylıkla erişebileceğini söylemiştik. Konuyla ilgili ülkemizdeki yetkililerden de açıklama geldi.

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme yöntemiyle korunan mesajları okuyabildiğini, bu mesajlara erişmek için şifreleri cihazın hafızasına saklanan bir anahtar yardımıyla çözdüğünü söyledi.

WhatsApp bizim mesajlarımızı okuyup da ne yapsın?

Çok özel biri olmadığınızı düşünerek "WhatsApp benim mesajlarımı okuyup ne yapsın abi, banane" diyor olabilirsiniz ancak aslında siz de herkes gibi reklamlar gördüğünüz için özel birisiniz. WhatsApp bu mesajları gerçekten okuyor mu bilmemeyiz ama bu mesajlar okunuyorsa muhtemelen geliştirilen yazılımlar bu mesajlarınızı okuyor, buradan belli iletileri ayırt ediyor ve Facebook ya da Instagram gibi diğer Facebook'a ait platformlarda sizin ilginizi daha da çekebilecek reklamlar görmenize olanak tanıyordur.

Bunun dışında bizim ülkemizde pek sık görülen bir durum değil ancak genellikle bazı ülkeler bir suça karıştığı düşünülen şüphelilerin sosyal ağlardaki özel bilgilerini şirketlerden isteyebiliyor. Bu tarz bir durumda da WhatsApp özel bilgilerinize erişebilir. Tabii WhatsApp, şirket politikası gereği hiçbir kullanıcının özel bilgilerinin 3. şahıslarla hiçbir şekilde paylaşılmayacağını söylüyor.