BTK: ‘Baz İstasyonuna Yakın Olmak, Çok Daha Sağlıklı’

BTK, baz istasyonları ile ilgili yaptığı açıklamada, bu alanlara yakın olan insanların uzak olanlara nazaran daha fazla güvende olduğunu açıkladı.

Ülkemizde bir baz istasyonuna yakın olmak, kötü bir durum olarak algılanır. Radyasyon yaydığı gerekçesiyle evlerinin yakınında baz istasyonu istemeyen insanlar, komşularının çatılarına taktırdığı baz istasyonlarına çok büyük tepkiler gösteriyorlar. Bu olay o kadar çok büyümüştü ki, bir dönem BTK’nın tüm baz istasyonlarını şehir dışına taşıyacağı şeklinde söylentiler ortaya çıkmıştı.

Böyle bir olayın olması pek mümkün değil, ancak mümkün olsaydı da kullanıcılar çok daha fazla zarar görürlerdi. Bunu biz söylemiyoruz, BTK’nın kendisi söylüyor. Bir baz istasyonunda sinyal gücünü ne kadar artırırsanız o kadar çok zarar verir. İstasyonları şehir dışına kurduğunuz takdirde, sinyal güçlerinin şehir merkezine ulaşması için daha fazla güç gerekecektir.

Habertürk’ten Esra Nehir’in yaptığı habere göre BTK, baz istasyonlarına yakın olan insanlar uzak olanlardan daha güvenli durumda olduğunu açıkladı. BTK, baz istasyonlarının bölgedeki abone sayısı dikkate alınarak düşük güçte çalıştıklarını ve hücre planlaması çerçevesinde bu istasyonların şehir dışına taşınmasının teknik olarak mümkün olmadığının altını çizdi. Yapılan açıklamada, “Mobil cihazlarla yapılan iletişimde abone baz istasyonuna ne kadar yakın olursa mobil cihaz çıkış gücünü azaltacak ve abonenizin daha az elektromanyetik alana maruz kalması sağlanacaktır.” denildi.

Bu durum, WiFi gibi alanlarda da aynı mantıkta çalışıyor. Örneğin bir WiFi veya mobil ağına telefonunuz ne kadar uzaksa o kadar fazla şarj tüketir. Sinyali almak için tam güç çalışmaya başlayacak telefon, bunun için fazladan enerji sarf eder. Bundan sonra komşularınız baz istasyonu konusunda sıkıntı yaşarsa, “aslında kendilerine yardımcı olduğunuzu” söyleyebilirsiniz.

Bu açıklamalardan baz istasyonunun aslında sağlıklı olduğu yargısı çıkmasın. Yalnızca baz istasyonunun ulaştığı uç noktalar daha fazla zarar görüyor, bunun dışında elbette herkes elektromanyetik alana maruz kalarak çeşitli zararlar görüyorlar.