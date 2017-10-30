BTK'dan , Cep ve İnternet Faturaları İçin Yeni Bir Düzenleme

BTK, cep ve internet faturalarının kesilmeden 7 gün önce müşteriye bilgi verilmesine ilişkin yeni bir yönetmelik yayımladı.

BTK, Türkiye’deki tüm cep telefonu ve internet kullanıcılarını yakından ilgilendiren elektronik haberleşme yönetmeliğini yayımladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan’ın yaptığı açıklamaya göre elektronik abonelik sözleşmesinin önü açılıyor.

Habertürk’ün yaptığı habere göre, abonelik ve fesih işlemlerinde ıslak imza gerekmeden, dijital imza ile bütün işlemler halledilebilecek. Bununla birlikte aboneye hizmeti kesilmeden önce birden fazla yollarla 7 gün önceden bilgilendirme yapılması gerekiyor.

Düzenlemede Neler Var?

Kampanya bitmeden 7 gün önce abonelere bilgilendirme yapılacak.

İşletmecileri tarife/kampanya değişikliklerini resmi internet siteleri üzerinden duyurmak zorunda olacak.

Tüketiciler şikayetlerini firmaların internet sitelerine iletebilecek.

Görme engelli aboneler için yapılan tüm bildirimler sesli olarak tüketiciye iletilecek.

Taahhüdün sonlandırma durumuna göre cayma bedeline karşı kullanıcı önceden bilgilendirilecek.

Taahhüt yapmış aboneler, adreslerinin değişme durumunda cayma bedeli ödemeden aboneliklerini feshedebilecekler.

Bir takvim yılında ilk açma kapama işlemi için ücret alınmayacak.

BTK’nın açıklamaları bu şekilde. BTK’nın son dönemlerde tüketici odaklı yaptığı hamleler biz tüketicilerin daha çok bilgi sahibi olmasını sağlıyor.