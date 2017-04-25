BTK’dan Açıklama: Sosyal Medyada ‘Dayınızı’ Etiketlemeyin

Kullanıcıların sosyal medyada ‘etiketleme’ konusunda dikkatli olması gerektiğini belirten BTK, özellikle bir kullanıcının dayısını etiketleyerek paylaşım yapmasının kendisi açısından sıkıntılar doğurabileceğini ifade etti.

İnternette ne zaman, hangi şekilde dolandırılabileceğimizi kestiremeyiz. İyi niyetle yapılan bir paylaşım bile ileride ciddi sıkıntılar yaşamamıza sebep olabiliyor, en azından BTK’nın yaptığı son açıklama bu şekilde.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), anne kızlık soyadını taşıdığı gerekçesiyle sosyal medyada ‘dayısını’ etiketleyerek paylaşım yapan kullanıcıların siber risk altında olabileceğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Dayınızı ve dayınızın oğlunu Facebook’ta etiketlediğinizi düşünün. Listenizde 500 arkadaşınız varsa, bu 500 arkadaşınızla da anne kızlık soyadınızı paylaştığınızın farkında mısınız? Hatta Facebook’ta gizlilik ayarlarınızı yapmadıysanız bütün internet coğrafyasına bu bilgileri paylaştığınızın farkında mısınız? Bakın çok uğraşmadan bankacılık işlemlerinizde kullanılan çok kritik bir bilginizin cevabına ulaştık. Üstelik doğrudan paylaşmadığınızı düşündüğünüz bir kişisel bilginize ulaştık. İşte şifre tahmini de böyledir. Basit şifrelerinizi sizi tanımadan bile birtakım kişisel bilgileriniz aracılığıyla tahmin etmek, deneme-yanılma yapmak çok da zor değil. Hele bir de kötü amaçlı kişiler tarafından şifrelerinizin ele geçirilip hesaplarınızın çalınması durumunda başınıza gelebilecekleri tahmin edebiliyor musunuz? Zor şifreler belirleseniz bile internette farklı hesaplar için aynı şifreler belirlemeniz, büyük bir güvenlik açıklığıdır. Çünkü bu şifrenizin zor olsa da kırılması durumunda birden fazla hesabınız kötü amaçlı kişilerin eline geçmiş olacaktır.”

Geçtiğimiz yıllarda internet ortamında birçok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kimlik bilgilerinin bir sitede yayınlanmasına şahit olmuştuk. Bu yine onun yanında devede kulak gibi kalıyor fakat yine de BTK’nın açıklamasını ciddiye almakta fayda olduğunu düşünüyorum.