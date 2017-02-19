BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan'ın açıklamasına göre ".com.tr, .net.tr ve .org.tr" uzantılı alan adları ilk gelen alır prensibiyle satılacak.

Bildiğiniz gibi günümüzde .com, .net ve .org gibi onlarca alan adı uzantısına sahip alan adlarını tescillemek için ek bir evrak ihtiyacı duymadan eğer o alan adı daha önceden alınmamışsa belli bir ücret ödeyerek alan adlarını tescilleyebiliyorsunuz ancak ".tr" uzantılı alan adları şu anda sadece marka tescili olan ya da kurum olduğunu kanıtlayan evrakların sağlanmasıyla sadece kurum ve kuruluşlar tarafından alınabiliyor.

Bu konuyla ilgili Türkiye DNS Platformu'nda açıklama yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Faruk Sayan, artık belgeyle tescil edilebilen bu alan adlarının "ilk gelen alır" prensibiyle satılacağını söyledi. Yani uygulamanın başlamasıyla birlikte herhangi bir evrak gerekmeden kullanıcılar ".com.tr, .net.tr ve .org.tr" alan adlarını tescilleyebilecek.

Bu durum güvenlik sorunları doğurabilir

Bu uygulamanın başlamasıyla birlikte evraklarla uzayan süreç hem artık olmayacak hem de alan adlarının tescillenmesi konusunda evrak karşmaşası yaşanmayacak. Tüm bunlara rağmen daha önce bu alan adları belgelerle tescillendiği için insanlar bu alan adlarının resmi bir iştiraka ait olduğunu düşünerek alan adlarını daha güvenli olarak değerlendirebiliyor. Bu durumla birlikte alan adları herkes tarafından tescilleneceği için bazı kişiler bu uygulamayı kötüye de kullanabilir. Bu konuyla ilgili nasıl bir önlem alınacağı ise uygulamanın başlamasıyla netleşecek.