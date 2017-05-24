BTK’dan Yeni Anket: Hangi Milli Yazılımı Görmek İstiyorsunuz

Son günlerde yaptığı anketlerle kullanıcılardan aldığı geri dönüşleri gelecek planlaması için değerlendirmeyi hedefleyen BTK, yeni bir anket daha düzenledi.

BTK, 22 Mayıs günü akşam saatlerinde resmi Twitter hesabından yeni bir anket duyurusu daha gerçekleştirdi. Kullanıcılara ‘Yerli ve milli olarak öncelikle kullanmak istediğiniz yazılım hangisidir?’ sorusunu yönelten BTK, seçenekler arasına ‘arama motoru, mesajlaşma uygulaması, sosyal ağ platformu ve sözlük’ çözümlerini ekledi.

Bu zamana kadar 6.500 civarında oyun kullanıldığı ankette kullanıcılar, şimdilik %35 oy ile en çok milli bir Arama Motoru istediklerini belirttiler. Daha sonra sırasıyla Sosyal Ağ Platformu, Sözlük ve Mesajlaşma Uygulaması seçenekleri geliyor.

Hatırlarsanız bu ay içerisinde ‘WhatsApp uygulaması olmasaydı hangi uygulamayı kullanırdınız?’ sorusu sorulmuş, anket sonuçlarında ise %39 ile ilk sırada BiP yer almıştı.

BTK’nın düzenlediği son anket, 29 Mayıs tarihinde sona erecek.