BTK’dan Anket: Hangi Sözlük Daha Doğru Bir Bilgi Kaynağıdır?

Sık sık anketler düzenleyerek internet kullanıcılarının nabzını tutan BTK, bir anket daha düzenledi.

BTK, son bir yıl içerisinde düzenlediği anketlerle internet gündemini takip ettiğini ve kullanıcıların nabzını tuttuğunu göstermeye başladı.

Hatırlarsanız bir ara Adil Kullanım Kotası’yla ilgili eleştiri dozu had safhaya ulaşmış, BTK da bununla ilgili bir anket düzenlemişti. Bunun dışında içerisinde WhatsApp’ın da olduğu bir anket düzenleyen BTK, ‘acaba WhatsApp’a bir yaptırım mı uygulanacak?’ söylentilerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Son olarak ‘hangi milli yazılımı kullanmak istersiniz?’ başlıklı bir anket düzenleyen BTK, bu konu hakkında da bir nabız yoklaması yapmıştı.

Şimdi ise içerisinde ülkemizin en popüler 4 sözlüğünün yer aldığı bir anket düzenleyen BTK, internet kullanıcılarına hangisinin daha doğru bir bilgi kaynağı olduğu sorusunu yöneltiyor. Şıklar içerisinde İTÜ, Ekşi ve Uludağ’ın yanında İnci Sözlük’ün de bulunması, biraz ilginç gelmedi değil.

Aşağıdaki ankete katılarak siz de görüşünüzü belirtebilirsiniz.