BTK'dan Booking.com ile İlgili Açıklama Geldi

Booking.com'un ülkemizdeki faaliyetlerinin durdurulması üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bu karardan haberdar olmadıklarını söyledi.

Hatırlayacak olursanız daha önce ülkemizde haksız rekabet nedeniyle ceza alan Booking.com'un bugün Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından yapılan açıklamayla ülkemizdeki faaliyetlerinin durdurulduğu haberini sizlere aktarmıştık. Ayrıca TÜRSAB mahkemeye ilettiği açıklamasında konuyla ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'nın da yazıyla bilgilendirileceğini belirtmişti.

An itibariyle ülkemizde hizmete kapatılan ancak hala internet sitesi aktif olan Booking.com'un ülkemizdeki faaliyetlerinin durdurulmasıyla ilgili bir de BTK'dan açıklama geldi. BTK,yaptığı açıklamada Booking.com'un faaliyetlerinin durdurulmasıyla ilgili şu anda bir bağlantılarının bulunmadığını ve konuyla ilgili taraflarına bir bilgi verilmediğini belirtti.

Peki Booking.com'a erişim engellenecek mi?

Booking.com her ne kadar ülkemizde artık faaliyet gösteremiyor olsa da BTK başkanı Ömer Fatih Sayan açıklamasında haber kaynaklarından edindiği bilgilere bakıldığında BTK'nın bu konuyla ilgili bir müdahalede bulunamayacağını söyledi. Yani görünüşe göre Booking.com faaliyet gösterilemese de şimdilik siteye erişim engeli gelmesi söz konusu değil.