Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), elektronik haberleşmede maliyetlerin azalması, erişimin ise kolaylaşması amacı ile Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik Şartnamesi'ni hazırladı.

Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı konusunda Türk Telekomünikasyon AŞ tarafından hazırlanan Bina İçi Telefon Tesisatı Teknik Şartnamesi’nin günümüz rekabet ortamında yetersiz kaldığını tespit eden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), elektronik haberleşme altyapısının gelişmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve hizmetlere erişimin kolaylaşması amacı ile Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik Şartnamesi’ni hazırladı.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın hazırladığı Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik Şartnamesi’nin uygulanması zorunlu hale geldi. Şartnameye göre fiber optik, ethernet, uydu anten ve kablo TV kabloları daire içi prizlere kadar dikey şaft aracılığı ile ulaştırılacak.

Farklı işletmelerin farklı bina içi elektronik haberleşme altyapısını kullanmak istemeleri ve erişim yöntemlerinin Kablo TV, fiber optik altyapısı ve ethernet gibi çeşitlenmesi nedeni ile hazırlanan şartname sayesinde işletmeciler, istedikleri kabloyu şaftın içinden binaya zarar vermeden, daha düşük maliyetlerle tesis edilebilecek. Böylece hem erişim kolaylaşacak hem de maliyetler azalacak.

Bununla birlikte çanak antenlerin oluşturulduğu görüntü kirliliğini önlemek amacı ile bina yapım aşamasında çatıdan tüm dairelere uydu yayınlarına erişim sağlanabilecek kablolar çekilmesi de zorunlu hale getirildi. Balkonların çanak antenler ile dolup taşmasını önleyen bu zorunluluk, ayrıca kablolu haberleşme hizmeti veren işletmeler arasında da bir bina içi rekabet ortamı oluşmasını sağlayacak.

Kablolu haberleşme hizmeti veren işletmelerin dairelere düzenli ve sorunsuz dağıtım gerçekleştirebilmesi için her binanın en alt katına gerekli şartları karşılayan sistem odaları kurulacak. Bu sistem odaları, bina girişinde apartman sakinlerini rahatsız edecek görüntü kirliliğinin de önüne geçmiş olacak. Her dairede bulunan daire içi zayıf akım panosu ise kullanıcıların istedikleri herhangi bir odadan internet, telefon, kablolu TV ya da uydu antenine erişim sağlamalarına olacak sağlayacak.

Site gibi birden fazla binanın olduğu yapılarda ise her binanın site içinden en az bir bina ile bağlantısının olması zorunlu olacak. Böylece bir ortak kullanım sağlanarak maliyetlerin düşürülmesi, yatırımların ise artması sağlanacak. Şartnamenin getirdiği tüm değişiklikler başta fiber olmak üzere tüm elektronik haberleşme altyapısının gelişmesini, erişimin kolaylaşmasını ve maliyetlerin düşmesini amaçlamaktadır.