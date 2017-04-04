BTK’dan Gece Yarısı 3 Haber Sitesine Erişim Engeli!

BTK, içlerinde defalarca engellenen sendika.org dışında dihaber ve Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin internet sitesine erişimleri engelledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sürekli engellendiği için son olarak sendika17.org ismiyle yayın hayatına devam eden sendika.org dahil olmak üzere dihaber.net ve Özgürlükçü Demokrasi isimli gazetenin internet sitesi demokrasi4.com’u engelledi.

Dün gece alınan karar ile bu üç sitenin kapatıldığını duyuran BTK’nın yaptığı açıklama ise şu şekilde: "5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu internet sitesi (dihaber.net) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 03/04/2017 tarih ve 490.05.01.2017.-122822 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır."

Bu kararla birlikte BTK, sendika.org’u 19. kez, Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin sitesini de 4. kez erişime engellemiş oldu.