BTK'dan Kayıp Cep Telefonları Hakkında Önemli Açıklama!

Kaybolan ya da çalınan cep telefonlarınızın başınıza bela açmamasını istiyorsanız BTK'nın açıklamalarını dikkate alın.

Yaşantımızın artık merkezinde olan cep telefonlarımız sadece sosyal medya platformlarını kullanmaya değil, hemen hemen bütün işlerimizi halletmeye yarar oldular. Durum bu hale gelince de bizim için önemli bilgiler, veriler, hep cep telefonlarımızda depolanmış durumda (online banka kartlarımızdan devlet kurumlarında kullandığımız resmi numaralara şifrelere kadar).

İşte böylesine önemli hale gelen bir cihazın çalınması, kötü niyetli kişilerin eline geçmesi, telefonu kullanan kişinin de başını epey ağrıtacak sorunlara yol açabilmekte.

Bu konuda önemli adımlar atan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), kendi bünyesinde kurduğu Bilgi ve İhbar Merkezi’nin (BİM) 0 312 294 94 94 numaralı telefonunu arayarak 15 haneli IMEI numarasını bildiren vatandaşların telefon hatlarını güvenle kapatmalarını sağlıyor. IMEI numarasının kaydedilmesinin oldukça önemli olduğunu belirten BTK, resmi internet sitesinde "cihazımı kaybettim/çaldırdım. Ne yapmalıyım?" diye soran bir vatandaşa verdiği resmi cevapla da bu duruma düşen vatandaşları bir nevi bilgilendirmiş.

BTK'nın onu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

"Cihazına ait IMEI numarası beyaz listede bulunan ancak cihazı çalınan, yağmalanan, kaybolan veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişiler cihazının elektronik haberleşme şebekesinden hizmet almasını engellemek için e-Devlet kapısı üzerinden veya telefon yoluyla BİM’e ihbarda bulunur. Ayrıca Mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına da çalıntı cihaz ile ilgili başvuruda bulunulabilir. Kayıp/çalıntı ihbarının gerçekleşmesi için öncelikle cihaza ait 15 rakamlı IMEI numarasının bilinmesi, hat sahibi olan kişinin telefon ile ihbarda bulunması gerekmektedir. Ayrıca Mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına da çalıntı cihaz ile ilgili başvuruda bulunulabilir."

Tabii bu arada şunu da belirtelim; BTK'nın çalınan, gasp edilen veya kaybedilen telefonları bulmak ve ilgili kişiye teslim etmek gibi görevleri mevcut değil. Bu tarz konular için adli mercilere başvurmak gerekmekte. Fakat siz yine de telefonunuzun kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasını istemiyorsanız BTK'ya mutlaka başvurun.