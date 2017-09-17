BTK’dan "Mavi Balina" Uyarısı Geldi!

Ülkemizde ve dünyada bir çok kişinin hayatına son vermesine yol açan Mavi Balina, hakkında BTK'dan uyarı geldi.

Dünyada 130 gencin ölümüne sebep olan “Blue Whale” adlı oyun gençlerin psikolojisini yıkarak hayatlarına son verdirmelerine yol açıyor. Son dönemde ülkemizde yaşanan bazı intihar olaylarının ardında bu oyunun olduğu iddia ediliyor. Bu oyunun bir çok televizyon kanalında, gençlerin intiharına yol açan bir bilgisayar oyunu olduğu söylenerek yanlış lanse edildiğini söyleyebiliriz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yaptığı açıklamada, bu oyunun bir bilgisayar yada mobil oyun olmadığını belirtmesi bu durumu doğrular nitelikte.

Mavi Balina oyununun sabit bir internet adresi olmadığı için Türkiye üzerinden erişiminin kesilmesinin mümkün olmadığını belirten Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), çocukların internette ve sosyal medyada oynadığı oyunlardan ve yaptıklarından ailelerin mutlaka haberdar olması gerektiğini açıkladı. Ayrıca BTK, Rusya'da oldukça popüler olan VK ağı üzerinden başlanan oyunun ne kadar tehlikeli olduğu hakkında ailelerin çocuklarını uyarması gerektiğini belirtti. BTK'nın konuyla ilgili açıklamasına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ABD bağlantısı ile YouTube üzerinden Blue Whale hakkında bir aratma yaptığınız anda yardıma "İhtiyacınız var mı?" gibi çeşitli uyarılar çıkıyor. 7/24 ücretsiz destek veren numaraları gösteriyor.

Yurtdışında bu oyunu engellemek için atılan adımların oldukça önemli bir yer tuttuğunu söyleyebiliriz. Ülkemizde yetkililerin artık bu tarz önlemler alması gerekiyor. Umarız yetkililer bir an önce yurtdışında olduğu gibi ülkemizde de benzer önlemleri alırlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Oyun hakkında alınan önlemler yeterli mi?