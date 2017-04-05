Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Twitter'ın canlı yayın servisi Periscope'a erişimin ülkemizde engellenmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde Twitter'ın sahibi olduğu dünyanın en büyük canlı yayın platformlarından biri olan Periscope, Türkiye'de Periskop İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından açılan dava sonucu erişime kapatılmıştı. Ancak Periscope'a uygulanan erişim problemi fazla uzun sürmemiş ve Periscope uygulamasının adı Türkiye'ye özel olarak 'Scope' olarak değiştirilmişti.

Konuyla ilgili Periscope'un tekrar eski ismine dönmek için çalışmalar sürdürüp sürdürmediği belirsizliğini korurken Periscope'un yasağına ilişkin BTK'dan bir açıklama geldi. BTK, bundan sonra Periscope'un gidişatı ile ilgili bir detay paylaşmazken açıklamasında Periscope'a erişimin engellendiğini ve Twitter şirketinin 'Scope' adıyla uygulamayı ülkemizde yayınladığını belirtti.

BTK'nın yaptığı açıklama tam olarak şu şekilde:

"Twitter'a ait “periscope.tv” isimli internet sitesine ve @periscopeco Twitter kullanıcı hesaplarına marka tecavüzü yapıldığı gerekçesiyle İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından ihtiyati tedbir kapsamında erişim engelleme kararı verilmiş ve uygulanmak üzere 31 Mart 2017 tarihinde Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilmiştir.

Bilindiği gibi İnternet ortamında bulunan yasadışı içeriklere yönelik erişimin engellenmesi kararları 5651 sayılı Kanuna ve diğer bazı kanunlara dayalı olarak mahkemeler ve ilgili kurumlarca verilebilmektedir.

Bu kararların konuları, kapsamı, yetkili merciler, karar verilme ve uygulanma şekli ve süresi gibi hususlar ilgili mevzuatta yer almaktadır. Bu kapsamda, “periscope.tv” alan adı ve @periscopeco Twitter hesabı için ilgili mahkeme tarafından verilen erişim engelleme kararının ardından, Twitter şirketi, globalde “Periscope” olarak yer alan uygulamanın adını Türkiye’de “Scope” olarak değiştirmiştir.

Uygulamanın web sitesinin alan adını ise “pscp.tv” yapmıştır. Ayrıca, erişim engelleme kararına konu @periscopeco Twitter hesabını Türkiye kullanıcılarının erişimine kapatmıştır."