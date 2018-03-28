İçlerinde GetContact uygulamasının da bulunduğu 25 uygulama için inceleme başlatan BTK, kullanıcının rızasının olduğu uygulamalar içinse bir şey yapılamayacağını açıkladı.

GetContact uygulaması, son birkaç gündür özellikle de olumsuz bir şekilde karşımıza çıkıyor. İlk gün herkesin ‘acaba telefonum rehberimde bulunanlar, ismimi nasıl kaydetmişler?’ merakıyla indirdiği uygulamanın telefon rehberi dışında birçok kişisel alan için de izin istemesi, bazı kullanıcıların tepkisini çekmişti.

Bu sabah paylaştığımız bir haberde, BTK’nın olaya müdahil olacağından ve GetContact dahil bazı uygulamalar hakkında inceleme başlatılacağından bahsetmiştik. Bugün Hürriyet’e bir açıklama yapan BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, GetContact’ı indiren binlerce, hatta milyonlarca kullanıcı için bir ‘geçmiş olsun’ dedi.

Kullanıcıların rızası olmadan paylaşımda bulunan uygulamalara erişim engeli getireceklerini belirten Sayan, bazılarının kullanıcının iznini aldıktan sonra paylaşımda bulunduğunu söyleyerek, “Eğer kullanıcının açık rızası varsa, yasal olarak bir şey yapmamız mümkün değil. Programları inceliyoruz, eğer kullanıcıların rızası olmadan paylaşım tespit edersek, tespit edilen programa erişim engeli getireceğiz” dedi.

Son birkaç gündür popüler olan GetContact uygulaması 10 milyona yakın kişi tarafından indirilirken, uygulama üzerinden 5 milyar civarında sorgulama yapıldığı belirtildi.