BTK, Afrin operasyonunda askerimizi ve halkımızı kötü etkileyecek görüntü ve paylaşımların olmaması konusunda Facebook, Twitter ve YouTube’u uyardı.

Afrin operasyonu, bu sıralar büyük bir hızla devam ediyor. Askerlerimizin sınırlarımızda güvenli bölge oluşturmak için başlattığı operasyon, haliyle biz dahil tüm dünyanın gündemine oturmuş durumda. Bu durum, elbette internete de yansıyor. İnternet üzerinde Afrin Operasyonu ile ilgili yapılan tüm paylaşımları mercek altına alan yargı ve BTK, Zeytin Dalı harekatına yönelik sosyal medya devlerine de uyarıda bulundu. Facebook, Twitter ve YouTube’a uyarıda bulunan BTK, Afrin operasyonunda yalan yanlış içerik yayınlayıp halkımızı ve askerimizi olumsuz etkileyen içerikler için anlık olarak çalışma yapılması gerektiğini açıkladı.

Sosyal medya şirketleri, BTK’nın bu uyarısını onaylayarak iş birliği yapacaklarını açıkladılar. İşbirliğinin nasıl olacağı şu anda bilinmiyor, ancak Mehmetçiğin savaş bölgesinde olumlu bir şekilde ilerlediği düşünülürse cephedeki askerin moralini bozacak ve Türk halkını manipüle edecek yalan yanlış içerikler yakından izlenip geniş kiltlelere ulaşamadan yayından kaldırılacak.

Ülke olarak son yılların en sert tutumunu sergilediğimiz Afrin operasyonunda, internet gibi büyük iletişim ağlarının bizleri olumsuz etkilememesini istiyoruz. PYD/PKK terör örgütlerini temizleyerek harekatı şehir merkezlerine doğru taşıyan askerlerimiz, burada PKK’nın internet üzerinde yaptığı provoke edici eylemlerle moral bozukluğu yaşayabilir.

PYD/PKK terör örgütü, bu operasyonu düzenli olarak internet ve çeşitli sosyal medyalardan kontrol ediyor. Bu yüzden bu operasyonların daha gizli bir biçimde devam etmesi, askerlerimiz için daha iyi olacaktır.