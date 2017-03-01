BTK'dan Sosyal Medya Şirketlerine Referandum Uyarısı

BTK, Nisan ayında gerçekeleşecek referandum ile alakalı sosyal medya şirketlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Mobil Dünya Kongresi'nde, önümüzdeki ay gerçekleşecek referandum ile alakalı bazı açıklamalarda bulunan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, çeşitli nedenlerden ötürü sosyal medya şirketlerine uyarılarda bulunduklarını belirtti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka başkanlığında sosyal medya siteleri, operatörler ve firma yöneticileri ile bir görüşme düzenleyen BTK'nın gündeminde referandum vardı.

Referandum süreci boyunca iletişim altyapısının kesintisiz sağlanmasının öneminden bahseden Sayan, şu ifadeleri kullanmış:

"Bu noktada gerekli önlemleri almaları için operatör ve sosyal paylaşım sitelerinin gerekli özeni göstermelerini istedik. Sosyal paylaşım sitelerini Türkiye ile işbirliğinin devam etmesi, 'yalan haberlerin' ayrıştırılması ve manipülasyonun önlenmesi noktasında gereken önlemlerin alınması için uyardık. Onlar da bu kritik dönemin farkında olduklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını bildirdiler."

Ayrıca Sayan, 16 Nisan'da gerçekleşecek referandum için iletişimin kesintisiz sağlanması adına kriz merkezi kuracaklarını da açıkladı.