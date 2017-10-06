BTK’dan Uyarı: İnternetten Tanıştığınız Kişilerle Buluşmayın

BTK, sanal dünyadaki tehlikelere dikkat çekerek özellikle de gençleri ‘internette tanıştığınız biriyle gerçek hayatta buluşmayın’ şeklinde uyardı.

İnternet artık apayrı bir dünya. Çoğumuz arkadaşlarımızı, sevgililerimizi hatta hayat arkadaşımızı artık internette tanışarak buluyoruz. Kendi adıma konuşacak olursam, ailem dışında hayatımın büyük bir çoğunluğunu internet üzerinden tanıdığım kişiler oluşturuyor(du). Elbette hepsi altın kalpli, dünyalar iyisi değildi fakat belki de sosyal hayatımda bile tanışamayacağım türden insanlarla tanıştım. Bu sebeple BTK’nın uyarısı sanki benim ve tüm bilinçli kullanıcılar için 'tamamen' geçerli değil fakat buna BTK’nın gözünden bakarsak, onlara da hak vermek gerekiyor. Zira gazetelerin 3. sayfalarında ‘internetten tanıştığı adam dehşet saçtı’ şeklinde tonlarca haber okur olduk. Dolayısıyla yapılan bu uyarıları, sosyal ağ platformlarını bilinçli bir şekilde kullanan kişilerden ayrı tutmak gerekiyor gibi geliyor bana. Yine de aşağıdaki uyarılardan öğreneceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum.

BTK’nın ‘altın kurallar’ olarak yaptığı uyarılar sırasıyla şu şekilde: