BTK'dan VPN Açıklaması: "Erişim Sağlayıcılarını Uyarıyoruz"

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) İnternet Dairesi Bilişim uzmanı Levent Gönenç, VPN’lerin tüm dünyada için ortada bir sorun olduğunu belirtti. Konu ile alakalı açıklama yapan Gönenç, çalışmalara devam ettiklerini ve ilerleyen sürelerde daha fazla ilerlemeyi düşündüklerini ifade etti.

TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu’na sunum yapan bilişim uzmanı Gönenç, VPN’lerin tüm dünya için ortak bir sorun olduğunu ve bunun ile ilgili ciddi araştırma ve çalışmalar içersinde bulunduklarını belirtti. Gönenç’e göre şu an test aşamasında olan çalışmalar, testler tamamlandıkça daha ileri seviyelere doğru yol alacaktı. Haberimize devam etmeden önce bilmeyenler için VPN nedir ona bir değinelim.

VPN nedir?

VPN, Virtual Private Network (Sanal Özel Ağ) teriminin kısaltılmış halidir ve en temel anlamıyla internete başka bir IP adresi üzerinden bağlanmanızı sağlayan hizmettir. VPN, bağlantınızı güvenli hale getirir ve herhangi bir ağa bağlanırken sizin bağlantınızı şifreler ve kimliğinizin bulunamamasını sağlar. Aynı zamanda ülkenizdeki yasaklı sitelere, kısıtlanmış sitelere veya IP’lere yine VPN sayesinde bağlanabilirsiniz. Aynı zamanda VPN sistemi gönderdiğiniz, aldığınız tüm verileri kendisi şifrelediğinden 3. şahısların ne yaptığınızı görmesine izin vermeyen bir güvenlik sistemi olarak da kullanılabilir.

Gönenç, gelen 'VPN üzerindeki haberleşmeleri, internet sağlayıcılarını kontrol edebiliyor musunuz?' Sorusuna ise şöyle yanıt verdi: VPN gibi alternatif erişim engelleme yöntemlerini kullanmayla ilgili kanunda da hüküm var. Bu hüküm kapsamında da erişim sağlayıcılarının, internet servis sağlayıcılara uyarılarımız bulunmakta. Bu uyarılarımız kapsamında ciddi tedbirler de alıyorlar, bu aldıkları tedbirleri de şu anda test etme aşamasındayız. Çünkü takdir edersiniz ki yüzlerce uygulama ve işletmeye böldüğünüz zaman matriks şeklinde bunların bir de test edilmesi lazım.

Gönenç bunun yanı sıra konuşmasında sürekli değişen IP adreslerinden ve alternatifli erişimi engelleme uygulamalarının farklı yöntemlerinden de bahsetti. Tüm dünyada ortak bir sorun olan VPN konusu ile ilgili erişim sağlayıcılara mevcut ve ciddi önlemler alınıyor. Şu an test aşamasında olan uygulamanın ileri aşamalarda karşımıza nasıl çıkacağı ise merak konusu. Konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir VPN vetosunu gerekli görüyor musunuz?