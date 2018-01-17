Bugün Wikipedia’dan gelen ‘o içerikleri kaldırmamıza rağmen erişim engeli devam ediyor’ açıklamasına biraz önce BTK’dan cevap geldi.

Bugün Wikipedia, Nisan 2017’den beri erişim engelinin uygulanmasına sebep olan içeriklerin sitelerinden kaldırılmış olmasına rağmen söz konusu yaptırımın devam ettiğini açıklamıştı. Bu iddiayı somut şekilde delillendirmeyen Wikipedia’ya BTK’dan biraz önce cevap geldi. Kurumun resmi internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, Wikipedia’nın basına "makaleler değiştirilmesine rağmen erişim yasağının devam ettiği" yönünde beyanlarda bulunduğu, fakat yapılan kontrollerde Wikipedia’nın kamuoyunu yanlış yönlendirip algı oluşturma amaçlı bilgiler paylaştığının tespit edildiği belirtildi.

Basın açıklamasında Wikipedia’ya, Türkiye'yi terör örgütleriyle iş birliği içinde göstermeye çalıştığı içerikler sebebiyle yetkili mercilerin talebi üzerine 5651 Sayılı Kanun'un 8/A maddesine göre "erişim engellemesi" tedbirinin uygulandığı hatırlatıldı. Tedbirin Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla onaylandığını vurgulayan BTK, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Erişim engelleme tedbiri uygulanmadan önce Wikipedia, Türkiye'nin terör örgütlerine destek verdiği şeklindeki iftiralara yer veren makalelerde yer alan içerikleri kaldırması konusunda yasaya ve uluslararası uygulamalara uygun bir şekilde uyar-kaldır yöntemi uygulanarak resmi iletişim kanalları üzerinden uyarılmış ancak bu konuda bir cevap alınamaması nedeniyle erişim engelleme tedbiri uygulanmak zorunda kalınmıştır."

Wikipedia yetkilileriyle yapılan çeşitli toplantılarda, kuruma Türkiye'yi terör örgütleriyle iş birliği içinde göstermeye çalışan ve kendi politikalarına da açık şekilde aykırılık teşkil eden içeriklerin kaldırılması konusunda uyarılarda bulunulduğunu belirten BTK, Wikipedia’nın iddia ettikleri gibi söz konusu yasa dışı makaleleri kaldırmayarak yayınlamaya devam ettiklerine vurgu yaptı. Erişim engeli sürecinin titizlikle takip edildiği belirtilen açıklamada, engelin kaldırılmasının bağımsız adli mercilerin elinde olduğuna işaret edildi.