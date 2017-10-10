BTK'dan Yeni Mezun Gençlere Müthiş Eğitim Fırsatı!

BTK ve BT Eğitim ortaklığıyla düzenlenecek olan programda, yeni mezun gençlere sektör hakkında önemli bilgiler verilecek.

Başvurularının 13 Ekim’de son bulacağı Teknoloji Dünyasında Kariyer Programı'nın, 23-26 Ekim tarihleri arasında BTK’nın Ankara’daki merkez yerleşkesinde gerçekleştirileceği açıklandı.

Programa kabul edilecek olan 25 yeni mezun gencin sektörün tanınan isimleriyle bir araya geleceğini belirtelim. Yeni mezun gençler üniversite müfredatlarında yer almayan sektöre yönelik konularda bilgi sahibi olabilecekler.

BTK ve BT Eğitim ortaklığıyla düzenlenenecek olan Teknoloji Dünyasında Kariyer Programı kapsamında bilgi teknolojileri alanında kariyer yapmak isteyen yeni mezun gençler, iş dünyasına hazır hale getirilecekler. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan bu programa katılmaya hak kazanan kişiler, alanlarının en iyi isimleri tarafından verilecek ücretsiz eğitimle kariyer konusunda önemli adımlar atacaklar.

Bu eğitim programın asıl amacının, Temel BT Altyapı Eğitimi’nden BT Sektöründe Satış Teknikleri’den yeni mezun gençleri üniversite müfredatında yer verilmeyen eğitim programında bir araya getirmek olarak açıklandı. Gençleri sektöre hazır hale getirmek ve en doğru alana yönelmelerini sağlamak adına önemli adımlar atılacak. Verilecek eğitim sonucunda değerlendirmeye alınan adaylar arasındaki 5 kişiyse BT Eğitim tarafından verilecek olan ücretsiz Ağ Eğitimini almaya hak kazanacak. Bu eğitimin ana başlıkları şöyle;

Ağ Teknolojileri ve Mimarileri

BT Sektöründe Satış Teknikleri

BT Altyapısında Güvenlik

Yazılım Dünyasına Giriş

Başvuru yapmak isteyen adayların, ozgecmis@btegitim.com adresine kariyer hedeflerini özetleyen bir başvuru mektubuyla özgeçmişlerini göndermesi gerekiyor. Son olarak bu eğitime katılacak olan adayların Haberleşme, Elektrik-Elektronik veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden 2016-2017 yıllarında mezun olması ve İngilizce’yi iyi bir şekilde bilmesi gerektiğinin de altını çizelim.