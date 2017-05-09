BTK, Yurt Dışından Getirilen Cihazlar İçin Açıklamalar Yaptı

BTK, bugün yaptığı basın bildirisinde yurtdışından ülkeye giren cihazlar hakkında önemli bilgiler verdi. 2017 için alınan IMEI kayıt ücretleri açıklandı.

BTK, bugün çok önemli bir açıklama yaptı. Yurt dışından ülkemize getirilen cihazların 2017 yılı için IMEI kayıt özelliklerinin açıklandığı bir PDF yayınlayan BTK, bu sene ödenecek IMEI Kayıt harcının 149.20 TL olarak duyurdu.

Yapılan açıklamada, yabancı uyruklu ve reşit olmayan(18-) kişilerin de kayıt işlemlerini nasıl yapacağı ile ilgili açıklamalar bulunuyor. Toplamda 7 maddeye değinen BTK, yurt dışından ülkeye getirilen telefonların 120 gün içerisinde kayıt yapılması gerektiğini belirtti. Bu süreci geçen telefonlara kayıt işlemi yapılmayacak.

BTK’nın 7 maddelik açıklamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz;

Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen elektronik kimlik bilgisini (IMEI) haiz cihazların kayıt işlemlerinin yolcunun Türkiye’ye giriş tarihi itibariyle 120 gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Kişilerin son iki takvim yılı içerisinde yurtdışından başka bir telefonu getirerek kayıt altına aldırmış olması veya yurda giriş tarihinden itibaren 120 gün geçmiş olması halinde kayıt işlemleri yapılamamaktadır. İşletmeciler tarafından süreye ilişkin bilgilendirmeler de, cihaza SMS formatında 30’ar günlük periyotlarla gönderilmektedir.

Cihazların kayıt altına aldırılması esnasında ihtiyaç duyulan IMEI numarasına, cihazın *#06# tuşlarına basılmak suretiyle ulaşılabilmektedir. Bu bilgiye daha sonra da ihtiyaç duyulması ihtimaline binaen kullanıcıların IMEI numarasını muhafaza etmelerinde fayda bulunmaktadır.

T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarasına sahip kişilerin; e-devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden sisteme giriş yaparak, e-işlemler bölümünden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu başlığı altında yer alan hizmetlerden öncelikle cihaz kayıt hakkını sorgulaması, cihaz kayıt hakkı mevcut ise IMEI kaydet alanındaki gerekli bilgileri doldurmak ve belirlenen harç ücreti (2017 yılı için 149,20 TL) yatırmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Sadece harç bedelinin yatırılması kayıt işleminin tamamlandığı anlamını taşımamaktadır. 120 gün içerisinde kayıt işlemi gerçekleştirilmeyen cihazlar kayıt dışı statüsüne geçerek iletişime kapatılmaktadır.

Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu kişilerin; (diplomat, askeri personel, öğrenci ve ikamet edenler) vergi dairesi ya da ilgili bankaya yatırılmış olan harç bedelinin ödendiğini gösteren makbuz aslı ve pasaport aslını ibraz etmek suretiyle ilgili GSM işletmecisine ait abone kayıt merkezine (Turkcell, Vodafone, Türk Telekom [Avea] ) müracaat etmesi halinde kayıt işlemini yaptırabilmeleri mümkündür.

Harç ödemesi, kayıt işlemi sırasında e-devlet sistemine entegre bankalar aracılığıyla online olarak da yapılabilmektedir. Sadece harç bedelinin yatırılması kayıt işleminin yapılması anlamını taşımamaktadır. Sistem tarafından kişiye başvuru numarası verilene kadar işleme devam edilmesi gerekmektedir.

18 yaşından küçük kişilerin de yurt dışından yolcu beraberinde cihaz getirebilme ve kendi adlarına kayıt yaptırma hakkı bulunmakta olup; bu kişiler için kayıt başvuruları; anne, baba ya da yasal temsilcilerinin kendi e-devlet sayfaları üzerinden başvuru türü olarak Çocuğumun bilgileri ile başvuru yapacağım seçeneği işaretlenerek ve 18 yaşından küçük kişinin bilgileri kullanılmak suretiyle gerçekleştirilebilmektedir.

Konu ile ilgili olarak sorularınızın 7/24 hizmet esasına dayalı olarak çalışan Bilgi ve İhbar Merkezi'ne (0312) 294 94 94 iletilebilmesi mümkün olup Kurumumuzca IMEI kayıt hizmetinden istifade edilebilmesine ilişkin olarak hazırlanan kullanım kılavuzuna “http://www.mcks.gov.tr/Dosyalar/BTK_IME_Kayit_2017.pdf ” adresinden ulaşılabilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.