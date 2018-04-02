BTK, Dolandırıcılık Amaçlı Toplu SMS’leri Takibe Aldı!

BTK, usulsüz bahis, kumar, cinsel içerik ve dolandırıcılık amacı güden sitelerden gelen usulsüz mesajları takibe aldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), usulüne uygun olmayan bahis, kumar ve cinsel içerikli sitelerden gelen SMS’lere karşı takip başlattı. Dolandırıcılık amaçlı olduğu düşünülen bu mesajları takip edip sorumlu kişileri bulmayı hedefleyen BTK, toplu SMS hizmetine ilişkin kurum tarafından yapılan düzenlemelere uymayan usulsüz bahis, kumar, cinsel içerikli ve dolandırıcılık amaçlı SMS’lere inceleme başlattığını duyurdu.

Son dönemde bu tarz SMS’lerde bir artış yaşandığı gözlemlenmişti. Bu artış sonucunda pek çok şikayet almaya başlayan BTK, bu konuda bir inceleme başlatma kararı aldı. Şu anda çalışmalarına devam eden BTK, düzenlemeye aykırı faaliyette bulunup usulsüz bir şekilde mesaj yollayan şirketlerin yetkilerini iptal etmeye başladı.

Bu süreçte yetkileri iptal edilen işletmeciler dışında bazı işletmecilere de idari yaptırım uygulandı. BTK tarafından işletmecilere, “düzenlemelere aykırı faaliyette bulunulmasına, usulsüz içeriğe ve biçime sahip SMS gönderimi aracılığına asla müsaade edilmeyeceği” uyarısı yapıldı.

BTK, usulsüz şekilde SMS gönderen şirketlerin bundan sonra da tehlikede olacağını, fark edilen kişilere en ağır şekilde idari para cezası uygulanacağını ve usulsüzlüklere ilişkin suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.