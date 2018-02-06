Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 6 Şubat’ta çoğu internet kullanıcısına Güvenli İnternet Günü kapsamında SMS gönderdi. Peki Güvenli İnternet nedir ve neden bu bildirimi aldık?

İnternet, günümüzün en büyük bilgi kaynaklarından birisi. Bu engin denizdeki bilginin kontrolü, bilgi miktarı arttıkça zorlaşıyor. Ayrıca kötü amaçlı yazılımların bilgisayarlara ve internete bağlanan diğer cihazlara bulaştığı milyonlarca kaynağı belirsiz internet sitesi var. Bu siteler kişisel bilgileri ele geçiriyor, çocukların ve gençlerin gelişiminde olumsuz etkilere neden olacak içeriklerle dolup taşıyorlar.

Toplumsal olarak sosyal medyanın da etkisiyle, söz konusunu her anlamda zararlı olan içeriklerle temas kurmak kolaylaştı. Fakat bu işin yankıları çok uzun zaman öncesinde, 1999 yılında Avrupa Birliği Komisyonu’nun kulaklarına kadar gitmişti. O dönemde hazırlanan Güvenli İnternet Programı kapsamında çalışmalara başlandı.

2004 yılına geldiğimizde INSAFE (Avrupa Güvenli İnternet Ağı) isminde bir sistem kuruldu. Bu sistem, internetin daha bilinçli ve güvenli kullanımı çerçevesinde faaliyetlerine başladı. Türkiye dahil toplam 31 ülkenin dahil olduğu Güvenli İnternet Merkezi, INSAFE organizasyonunun koordinasyonunda faliyet göstermeye devam ediyor.

INSAFE organizasyonunun kurulduğu 2004 yılından bu yana, her yılın Şubat ayında Güvenli İnternet Günü (GİG) organize ediliyor. Yaklaşık 130 ülkede geçerliliği olan bu gün, internet güvenliği konusunda bir kamuoyu oluşturma amacı taşıyor.

Ülkemizde 2010 yılından bu yana kutlanan Güvenli İnternet Günü, bu yıl 6 Şubat tarihinde kutlanıyor. Ankara’da bulunan BTK merkezinde “Daha iyi bir internet seninle başlayacak: Değerlerine sahip çık!” teması ile çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklere imkanı olan herkes katılabiliyor.

Peki Güvenli İnternet Hizmetini ücretsiz olarak nasıl kullanırsınız?

BTK’nın Güvenli İnternet için hazırlamış olduğu bir site mevcut. Bu site üzerinden, ülkemizde faaliyet gösteren internet servis sağlayıcılarının hepsi için ücretsiz hizmet sunuluyor. Servis sağlayıcınızı seçip Güvenli İnternet talebi oluşturduktan sonra, güvenlik kriterlerini kendiniz belirlediğiniz çeşitli profillerle karşılaşıyorsunuz.

Çocuk ve Aile profilleri çeşitli zararlı içeriğe sahip internet sitelerini engellerken, sistemin bütünü kişisel bilgilerin korunması üzerine programlanmış durumda.

Daha fazla bilgi için BTK’nın ilgili sitesine şuradan ulaşabilirsiniz.