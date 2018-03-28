BTK, ardı ardına gelen şikayetlerin ardından GetContact ve benzeri uygulamalar için çalışmalara başlayacak.

Akıllı telefonlarınıza yükleyerek tüm rehberinize erişim izni verebildiğiniz GetContact’ın kısa sürede bu kadar çok konuşulması, BTK’yı da harekete getirdi. Karşıdaki kişinin telefon numaranızı nasıl kaydettiğini gösteren bu uygulamalar, son dönemde iyiden iyiye popülarite kazandı. Kişisel bilgilerimizi çalan GetContact ve benzeri uygulamalar, sizin dışınızda rehberinizdeki insanların da bilgilerini çalıyor.

GetContact Uyarısı

Konuyla ilgili çalışmalar yürüten BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, kısa sürede milyonlarca insana yayılan ve kişisel bilgileri ele geçirenlerin belli olmadığı GetContact benzeri 3. parti uygulamalar hakkında uyarıda bulundu. Bu tarz uygulamaları kullanmayan kişilerin bile zan altında kalması, BTK’ya şikayet mesajlarının yağmasına neden oldu.

BTK Önlem Almaya Hazırlanıyor

Şikayetlerin artmasının ardından BTK’nın konuyu gündemine alıp araştırmalara başlaması bekleniyor. Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe, AA muhaberine verdiği demeçte, GetContact’ın kullanıcıların numarasını ve isimlerini bir havuzda topladığını söyledi. Aktepe, “Uygulama bu noktada, özel hayatın gizliliği bakımından sıkıntılar doğuruyor. Buradan numaranızı ve bilgilerinizi silebilmek için sisteme eklenen unlist özelliğini kullanabilirsiniz. Bunun için de öncelikle uygulamadan hesabınızı silmeniz gerekiyor. GetContact uygulamasını indirerek telefonunuza erişim hakkı vermiş oluyorsunuz. Tüm verileriniz alınıyor. Cep telefonunuza giriş hakkı verdiğiniz için tüm kişisel bilgileriniz de ele geçiriliyor." ifadelerini kullandı.

Bu tarz yazılımları casusluk yapmak amacıyla geliştirilen kötücül yazılım olarak tanımladıklarını belirten Aktepe, elde edilen verilerin istihbaratı toplamak için önemli olduğunu belirtti. BTK’nın GetContact uygulamasıyla beraber benzeri işlemler yapan tüm uygulamalar için yeni bir yaptırım getirmesi bekleniyor.