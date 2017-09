BTK, İyi Bir ‘Dijital Vatandaş’ Olmanın Kurallarını Açıkladı

İnterneti doğru ve etik olarak kullanan bir kişinin iyi bir ‘dijital vatandaş’ olduğunu belirten BTK, bunun şartlarını da açıkladı.

İnternetle birlikte sosyal ağların gelişmesi, insanların yüz yüze etkileşiminden çok çevrimiçi ortamlarda iletişime geçmeye başlamasına sebep oldu. Bu noktada iyi bir ‘dijital vatandaş’ olmanın da önemi bir kat daha fazla artıyor. BTK, interneti etkili, doğru ve etik şekilde kullanan kişinin iyi bir dijital vatandaş olduğunu belirterek bununla ilgili kuralları şu şekilde açıkladı:

"İlk olarak internete her an erişebilme ve arama motorlarını etkin kullanabilme imkânına sahip olmalısınız. İnternette bulduğumuz her bilgiye eleştirel bir gözle bakmalı ve en az 3 kaynaktan kontrol etmelisiniz. İnternette alışveriş yapma ve bankacılık hizmetlerinden yararlanma konusunda yeterli bilgiye sahip olup olmadığınızı bilmelisiniz. Bilgiye ulaştığınız veya gezindiğiniz siteleri iyi tanımalısınız. En önemli kural şudur; gerçek hayatta yapmayacağınız hiçbir şeyi, internetteyken de yapmayın.”

İnternetteki bir bilginin herkese açık olmasının onun çalınabileceği anlamına gelmediğini vurgulayan BTK, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Hırsız durumuna düşmemek için kullandığınız her bilginin kaynağını belirtmeyi ihmal etmeyin. Dijital araçları kullanırken ahlaki olarak doğru kararlar alabilmenin yanında, başkalarına zarar vermekten de özenle kaçınmalısınız. Herhangi bir platformda görüş bildirirken veya yorum yaparken tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi saygılı olmalısınız. İnternet ortamında işlenen suçlar ve mücadele yöntemlerine karşı bilinçli olmalısınız. Unutmayın, bilgileriniz size özel ve kişiseldir.”

İnternette yaptığınız her paylaşımın aslında ardınızda bir iz bıraktığınız anlamına da geldiğini |ve bu sebeple hesaplarınızın güvenliğinin çok önemli olduğunu belirten BTK, iyi bir dijital vatandaş olmanın son maddesini şu şekilde açıklıyor:

“Güvenliğiniz için güçlü şifreler kullanın ve özel bilgilerinizi hiç kimseyle paylaşmayın. Çevrimiçi teknolojileri kullanırken, bu teknolojilerin size hükmetmesine izin vermeyin. Zamanı verimli kullanın, zamanı belirleyin. Böylelikle olası sağlık sorunlarıyla karşılaşma riskiniz de minimum seviyeye inecektir. Beyaz bir kâğıda mürekkepli kalem ile yazdığınız yazıyı kolayca silebilir misiniz? Tıpkı bunun gibi internette yaptığınız her paylaşım ardınızda silinmez izler bırakacaktır. Bunu göz önünde bulundurarak çocuklarınızı ve kendinizi internetin tehlikelerinden koruyabilmelisiniz. Son olarak internete bağımlı olmayın, sadece bağlanın."