Operatörlerin, uluslararası dolaşım hizmetleri kapsamında şikayetlerin yoğunlaştığı paketlere yönelik ücretlendirmelerin mevzuata uygun olup olmadığını denetleyen BTK, idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

BTK, ülkemizin üç büyük GSM operatörü Avea, Vodafone ve Turkcell’e idari para cezası uygulanmasına karar verdi. BTK’nın internet sitesinde açıklanan kurul kararına göre GSM müşterilerine sunulan uluslararası dolaşım hizmetlerine yönelik şikayetlerin yoğunlaştığı paketlerdeki ücretlendirmenin mevzuata uygun olmadığını denetleyen BTK, Avea, Turkcell ve Vodafone hakkında inceleme gerçekleştirdi.

Bu inceleme sonrası Avea, yurt dışı kullanımlarına yönelik "doğru faturalama yapma" ve "hizmetin kısıtlanması ve durdurulmasına" ilişkin yükümlülüklerini getirmediği gerekçesiyle 251 bin 338 TL idari para cezasına çarptırıldı.

Turkcell, 29 Aralık 2014 - 24 Mart 2015 tarihleri arasında sesli yanıt sisteminde Birleşik Arap Emirlikleri seçimini yapan 98 abonesine yanlış bilgilendirme yapıp ücret yansıtılmasını da mağduriyet oluşturacak şekilde ayarlaması sebebiyle 19 bin 138 TL, süper yurt dışı paketi aktif olan bazı abonelere ilişkin doğru faturalandırma yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle de 181 bin 813 TL idari para cezasına çarptırıldı.

Vodafone ise Her Şey Pasaport Roaming Paketine sahip 378 abonesine internet kullanımlarının hatalı şekilde ücretlendirilmesi sebebiyle 82 bin 454 TL, ayrıca Kuruma gönderilen listedeki bilgilerin yanlış olması nedeniyle 123 bin 47 TL idari para cezasına çarptırıldı.