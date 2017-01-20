BTK'nın Hacker Ordusu İçin Düzenlediği Yarışmanın Sitesine Siber Saldırı Düzenleniyor!

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter üzerinden yarışmanın sitesine saldırı düzenlendiğini keyifli bir dille getirirken birçok takipçimiz yarışmanın internet sitesine erişemediğini söyledi.

Bildiğiniz gibi BTK, gönüllü ya da USOM personeli olarak Türkiye'nin siber güvenliği adına çalışacak kişileri belirlemek için Siber Yıldız isimli bir yarışma düzenleyeceğini duyurmuştu. Bugün gerçekleşen yarışmada adaylar yeteneklerini sergilerken kullanıcıların birçoğu yarışmanın internet sitesine erişim sağlayamıyor.

Sizlerin de bize aktardığı üzere Siber Yıldız yarışmasının düzenlendiği internet sitesine erişim problemi yaşanırken BTK Başkanı Dr. Fatih Ömer Sayan, Twitter üzerinden tatlı bir dille yarışmanın düzenlendiği internet sitesine siber saldırı gerçekleştiğini "puan toplamak için siteye saldırmanıza gerek yok, yarışanlar puanlarını topluyorlar" diyerek duyurdu.

Bunun yanı sıra yarışmanın bazı katılımcıları da siteye erişim sağlayamadıklarından dolayı haklarının yendiğini sosyal medya hesapları üzerinden savundu. BTK'nın bu konuya ilişkin bir açıklaması ise bulunmuyor.

Konuyla ilgili açıklama oldukça bu haber üzerinden sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.