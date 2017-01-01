BTK'nın Kuracağı Hacker Ordusu İçin Başvurular Başladı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türk gençlerden oluşacak siber güvenlik ekibi için başvuruları kabul etmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız haberimizde BTK'nın Türk gençlerden oluşan bir siber güvenlik ekibi ya da halk diliyle beyaz hacker ordusu kuracağı haberini sizlerle paylaşmıştık ve özellikle bilişim teknolojilerine hakim takipçilerimiz habere oldukça ilgi göstermişti.

Ekibe katılanların 6 bin TL - 10 bin TL arasında maaş alacağı ancak gerçekten üst seviye yazılım bilgisine sahip insanların oluşturacağı bu ekip için BTK başvuruları kabul etmeye başladı. BTK'nın kariyer sayfası üzerinden alınan başvurular hızlı bir şekilde BTK tarafından değerlendiriliyor.

Eğer siz de siber saldırılara karşı koyabilecek seviyede bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyor ve hem ülkemize hizmet etmek hem de sabit maaş almak istiyorsanız bu bağlantıya giderek USOM'a başvuruda bulunabilirsiniz.