BTK tarafından kurulacak siber güvenlik ordusu için düzenlenen Siber Yıldız isimli yarışmanın kazananları açıklandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'nın Türkiye'de siber güvenlik alanında yetenekli kişileri tespit etmek ve onları BTK bünyesinde istihdam etmek için düzenlediği Siber Yıldız yarışmasının kazananları duyuruldu.

Türkiye'nin siber güvenliği için çalışacak olan Siber Yıldız yarışmasının kazananlarının bir kısmı BTK bünyesinde istihdam edilecek ve tüm kazanan kişilere BTK tarafından eğitim verilecek böylelikle de kişilerin BTK ya da diğer kamu kuruluşlarında istihdam edilebilmesi için gerekli altyapı oluşturulacak. Kazanan kişilerden bir kısmı da BTK tarafından dışarıdan desteklenecek.

İşte Siber Yıldız yarışmasının kazanan 15 yıldız ismi:

Biz de Webtekno ekibi olarak BTK'nın bu yarışmasında tüm yeteneklerini ortaya koyan, vatanın siber güvenliğini sağlayacak bu arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz.