BTK'nın Siber Ordu İçin Düzenlediği Yarışma Sona Erdi

BTK'nın bünyesinde eğitim ve görev alacak kişilerin belirleneceği yarışma sona erdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ülkemiz için bir 'Siber Ordu' kuracağını açıklamış, 20 Ocak tarihinde ise 24 saat süren bir sınav ile 'Siber Yıldız' yarışması düzenlemişti.

Bayrak yakalama oyunu ile bir test ortamı oluşturan BTK, birinciye de 10 Cumhuriyet Altını gibi çılgın bir ödül verileceğini duyurmuştu.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinde (USOM) bünyesine katılarak Türkiye'nin siber güvenliği adına çalışacak kişilerin belirlenmesi için düzenlenen Siber Yıldız yarışması, sona erdi. 26 bin kişinin katıldığı yarışma boyunca sorulara verilmiş cevap sayısı tam 70.000.

'Bayrağı Yakala' yarışması sonucunda geçici kesin sıralama şu şekilde:

Yarışma sonuçlarının açıklanması ardından uzman ihtiyacı doğrultusunda eğitim ve kamp programlarına dahil edilecek kişiler, USOM dışında kamudaki siber güvenlik alanlarına da görev alacaklar.