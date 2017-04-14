BTK Referandum Gününe Özel Koordinasyon Merkezi Kurdu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), seçim gününde internet bağlantısında problem yaşanmaması için özel bir koordinasyon merkezi oluşturdu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 16 Nisan 2017 günü gerçekleşecek referandumda haberleşme sürecinde hiçbir şekilde aksaklık yaşanmaması ve internet bağlantısının sağlıkı kalabilmesi için seçim gününe özel Referandum Koordinasyon Merkezi kurduğunu duyurdu.

BTK tarafından referandum günü için kurulan Referandum Koordinasyon Merkezi haftanın ilk günü itibariyle 7 gün 24 saat çalışmaya başladı. Bu merkez referandum günü tamamlanana kadar çalışmaya devam edecek.

Ayrıca sadece BTK değil operatörler tarafında da haberleşmede bir kesinti yaşanmaması için çalışmalar arttırıldı. Türksat A.Ş., Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone şirketleri referandum gününde bir sorun yaşanmaması için kritik durumlarda çalışan ekiplerindeki kişi sayısını iki katına çıkardı. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone mobil ağ tarafında iletişimin sağlıklı olmasını sağlarken Türksat ekibi de televizyon yayınlarında bir kesinti yaşanmaması için çalışacak.