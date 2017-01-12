BTK, Siber Ordu İçin Yarışma Yapıyor: Birinciye 10 Cumhuriyet Altını!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti için kuracağı Siber Ordu için ilk sınava başlıyor. 1.ye 10 Cumhuriyet Altını ödüllü yarışma 20 Ocak’ta başlayacak.

Daha öncesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından açıklanan USOM adayları ile “Beyaz Şapkalı Hackerlar”, yani Türkiye Cumhuriyeti Siber Ordusu kurulacağından bahsetmiştik. Gönüllülük esasına dayanacak ve tahmini olarak 6.000TL ile 10.000TL arasında değişen maaş ile siber orduda yer alacak kişiler için herhangi bir aşrt aranmadığı, siber orduda bulunabilecek bilgi ve tecrübenin yeterli olduğundan bahsetmiştik.

Şimdi ise 13-14 yaşından 57 yaşına kadar geniş bir başvuru aldığını açıklayan BTK, 20 Ocak 2017’de 24 saat sürecek bir sınav niteliğinde yarışma düzenliyor. Siber Yıldız adı verilen bayrak yakalama oyunu ile bir test ortamı oluşturacak olan BTK, dolgun ödül profili de ayarlamış.

24 saat sürecek yarışma sonucunda birinciye 10, ikinciye 5, üçüncüye 3 ve 4. ile 15. arasında sıralamaya giren herkese de 1’er Cumhuriyet Altını ödül verileceğini açıkladı. Siber Ordu’ya katılmanın ilk aşaması olacak olan Siber Yıldız yarışması hakkında daha detaylı bilgi ve başvuru için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.