Facebook, WhatsApp Verilerini Paylaştığı İçin Olay Yaratıyor

Telefon numaralarımız, mesajlarımız, dijital mahremiyetimiz Facebook platformları arasında kar amacıyla aktarılıyor. Facebook, 2014 yılında verdiği sözü hala tutmuyor. Tepkiler de haliyle çığ gibi büyüyor.

Hepinizin bildiği gibi sosyal medya devi Facebook’un elinde 3 farklı dev marka var. Bunlardan ilki Facebook platformu, ikincisi Instagram ve son olarak WhatsApp. Bu platformlardan üçünden birine mutlaka dahilsinizdir. Yani hem sosyal medyadaki varlığınız hem de kişisel mesajlaşma servisiniz aynı şirket tarafından sağlanıyor.

Facebook tüm bu hizmetleri ücretsiz bir şekilde sunarken nasıl para kazandığını da merak etmişsinizdir mutlaka. Basit bir gözlem bile bizi bu cevaba ulaştırırken, tablo işin içine girdikçe korkunç bir hal almaya başlıyor. Tüm verileriniz, mesajlaşmalarınız dahil bütün aktiviteleriniz, Facebook’ın reklam verenlere pazarladığı veriler içerisinde yer alıyor. Zaten firmanın hedeflediği şey de bu, daha çok kullanıcı, daha çok veri ve daha çok para.

Bu veri aktarımı, aynı zamanda Facebook’un kendi platformları arasında da mevcut. Yani WhatsApp mesajlarınız, Facebook’taki reklamlarınızı ve ilgilendiğiniz içerikleri değiştirebiliyor. Her ikisi de aynı şirketin hizmeti olabilir, ancak bu durum çoğu kullanıcıyı rahatsız ediyor. Çünkü mesajlarımız kişisel alanımızda bulunuyor ve dijital dünyadaki mahrem bölgemizi oluşturuyor.

İşte şirket içi gerçekleştirilen bu veri transferi trafiği çoğu ülkenin üst düzey kurumları tarafından fark edilmeye başlayınca, Facebook’a resmi yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Mark Zuckerberg’in sosyal ağı, özellikle Avrupa ülkelerinin tepkisini çeken işler yapıyor. İngiltere’nin başlattığı veri transferini durdurtma baskısına yeni bir katılımcı daha var.

Fransa’nın Ulusal Veri Koruma Komisyonu (CNIL), ülke vatandaşlarının internetteki varlığını korumak amacıyla hükümete bağlı hizmet veren bir birim. Bu haftanın başında Facebook’a resmi bir bildirim gönderdi ve WhatsApp’daki kişisel verilen Facebook sitesine veya uygulamasına aktarılmasına engel olmak istedi. Kurum bu veri transferi için, WhatsApp kullanıcılarından izin alınması gerektiğini belirtti.

Normal şartlarda otomatik olarak Facebook’a aktarılan bu veriler, CNIL’e göre kullanıcıların temel özgürlüklerini ihlal ediyor. Fransa, kendi vatandaşlarının WhatsApp verilerini, Facebook ile paylaşmaları için onay vermeleri gerektiğini düşünüyor. Bu hareket, internet bilinci açısından örnek ve emsal teşkil eden bir harekettir.

Facebook bu yaptırımdan memnun olmasa da payaşılan verilere dair bir örnek de gösteremiyor. Yani firma şeffaflık ilkesinden git gide uzaklaşıyor.

CNIL yaptığı bildirimde şirketin veri trafiğini kullanıcı onayına sunması için 1 ay vakit tanıdı. Facebook, 2014'te WhatsApp'ı satın aldığında kullanıcıların verilerini kendi uygulamaları arasında paylaşmayacağını belirtmişti.

Facebook, bu resmi uyarıya uymazsa bir iç soruşturma yapılacak ve Veri Koruma Kanunu’nu ihalal ettiği gerekçesiyle Fransa’nın yaptırımına uğrayacak.