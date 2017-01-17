Bu 8 Adamın Serveti, Dünyanın Yarısını Oluşturan 3.6 Milyar Nüfusun Servetine Eşit!

İngiliz yardım kuruluşu olan Oxfam’ın paylaştığı verilere göre aralarında Zuckerberg ve Bill Gates gibi bildiğimiz isimlerin de bulunduğu 8 kişinin serveti, dünyanın yarı nüfusunun servetine eşit.

Oxfam, bugün Davos’ta toplanacak Dünya Ekonomik Forumu öncesi bir rapor yayınladı. Bu raporla zengin ve yoksul arasındaki uçurumun devasa boyutlarda olduğunu gözler önüne seren yardım kuruluşu, hükümetleri ve iş dünyasını göreve çağırarak, özellikle hükümetlerin vergi cennetlerinin işleyişini sona erdirmek için bir şeyler yapması gerektiğini belirtiyor.

Oxfam, raporunu hazırlarken Forbes’in Mart 2016’da yayınladığı milyarderler listesinden yararlandı. Buna göre aşağıdaki 8 isim, dünyanın yarı nüfusunun sahip olduğu servete sahip. Listenin zirvesinde yıllardır görmeye alışkın olduğumuz Bill Gates yer alıyor. Geri kalan kısımda ise İspanyol tekstil devi Inditex'in kurucusu Amancio Ortega, yatırımcı Warren Buffett, Meksikalı iş adamı Carlos Slim Helu, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Facebook'un yaratıcısı Mark Zuckerberg, Oracle'ın kurucusu Larry Ellison ve New York'un eski belediye başkanı Michael Bloomberg bulunuyor.

Oxfam, daha önce 62 kişinin dünyanın yarısının servetine sahip olduğunu açıklamıştı; fakat İsviçre Bankası olan Credit Suisse’den alınan yeni bilgiler, bunun 8 kişiye düşürülmesini sağladı. Eşitsizlikle mücadele edilmez ve gerekli önlemler alınmazsa bireylerin öfkesinin daha çok büyüyeceğini belirten yardım kuruluşu, Donald Trump’ın başkan seçilmesi ya da İngiltere’nin AB’den ayrılmak için Brexit’ten yana tavır alması gibi köklü siyasi değişikliklerin olacağını söylüyor.

Son olarak Davos’taki zirveye katılacak olan Oxfam’ın direktörü Winnie Byanyima şunları söylüyor: "10 kişiden biri günde neredeyse iki doların altında bir parayla geçinirken bu kadar servetin birkaç kişinin elinde olması korkunç. Eşitsizlik, yüz milyonlarca insanın yoksulluk içinde yaşamasına yol açıyor, toplumlarımızı parçalıyor ve demokrasimizi zayıflatıyor."