Ryan Reynolds Bir Deadpool-Wolverine Filmi Hayal Ediyor!

Üçüncü bir Deadpool filmi çekilmesinin düşünülmediğini dile getiren ünlü Hollywood oyuncusu Ryan Reynolds, bir Deadpool-Wolverine görmeyi çok istediğini bir kez daha tekrarladı.

Daha önceki haberlerimizde de aktardığımız üzere sevilen anti-kahraman Deadpool’u canlandıran Ryan Reynolds, Deadpool için üçüncü bir solo filmin ufukta görünmediğini bildirmişti. Bu durum Deadpool hayranlarını her ne kadar üzse de, X-Force ile karakteri görmeye devam edeceğiz.

Fakat Ryan Reynolds da üçüncü bir Deadpool filmini hayal etmiyor. ‘’Bir Deadpool/Logan filmi görmeyi çok isterdim.’’ diyen Reynolds, ‘’Bir Wolviepool filmi eğlenceli olabilirdi. Fakat görünüşe göre Hugh Jackman neredeyse her saat başı bu durumu protesto etmeme rağmen emekli oldu.’’ diyerek asıl hayallerini süsleyen filmi bir kez daha dile getirdi.

Aslına bakılırsa 2009 yılında Reynolds ve Jackman X-Men Origins filminde yan yana gelmişti. Fakat o zamanki Wade Wilson ile şu anki Deadpool olan Wade Wilson arasında birazcık fark olabilir. Tam bir ciddiyet abidesi olan Wolverine ile terbiyesiz ve komik Deadpool’u aynı filmde görmek, muhtemelen tüm sinema severleri memnun ederdi.