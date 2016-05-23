Şaşırtıcı gelebilir ama Tim Cook ve Sundar Pichai, Silikon Vadisi'ndeki bir restoranda akşam yemeği yerken görüntülendi.

Apple ve Google şirketlerinin rekabeti Dünya ticaret tarihindeki en çetin rekabetlerden biridir. Hem yazılım hem donanım alanında hizmet veren firmaların arasında aynı zaman zorlu bir hukuki rekabet de bulunuyor.

Aynı restoranda bulunan başka insanlar tarafından sosyal medya mecralarında paylaşılan bu fotoğraflar en az keşfedilmemiş bir türün görüntülenmesi kadar ilginç. Nitekim Apple CEO’su Tim Cook’un “Android zehirli bir cehennem yahnisidir” sözü üzerine Google CEO’su Pinhai’nin iOS’un sadece popüler bir işletim sistemi olduğunu ve bundan ileriye gidemeğini söylemesi hala hafızalardan silinmiyor.

Bu pozlar aslında bir algı yaratmak adına bilinçli olarak verilmiş olabilir zira ne konuştuklarına dair şu an için hiçbir bilgi bulunmuyor.

