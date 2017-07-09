Taşıma zorluğundan dolayı kullanımları kısıtlı olan Amazon Tap gibi cihazlara alternatif olarak geliştirilen bu akıllı saatlerle Alexa'yı her yerden kontrol edebileceksiniz.

İşlerini Alexa’ya yaptırmaya alışanlar için bir an bile onsuz kalmak hayal edilemez. Echo ve Echo Dot, evde Alexa’ya erişimi sağlamakla birlikte, Amazon Tap’ de taşınabilir Alexa hoparlörü olma özelliği gösteriyor. Tabii insanın yanında hoparlör taşıması her zaman için mümkün olmayabilir. İşte bu noktada Martian’ın Alexa destekli akıllı saatleri devreye giriyorlar.

Martian’ın mVoice akıllı saatleri Alexa’nın güçlerini bileğinize taşıyorlar. Böylece Alexa’yı her yerde yanınızda taşıma imkanına kavuşmuş oluyorsunuz.

Bu saatlerle ilgili olarak Amazon sayfalarından derlediğimiz öne çıkan özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Sesli komutları kullanarak ajanda hazırlayabilir, hava ve trafik durumunu kontrol edebilir, alarmı kurabilir ve web ortamında arama yapabilirsiniz.

Popüler sosyal ağlardan, haberlerden, fitness ve sporla ilgili uygulamalardan bildirim mesajları alabilirsiniz.

Kendinize özel titreşimler yapabilirsiniz. İstediğiniz alarm tipini görüntüleyerek her bir etkinlik için ayrı titreşim şablonu oluşturabilir, böylece etkinliklere göz atmak zorunda kalmadan titreşimler ile uyarı mesajı alabilirsiniz.

Aramaları cevaplandırabilirsiniz. Elleriniz dolu bile olsa, gelen aramaları cevaplandırmak ya da hızlı bir arama yapmak için kolunuzdaki saati kullanabilirsiniz.

Martian elektronik uzak kamera kontrolünü de sağlıyor.

Amazon Alexa Kontrolü Sağlayan Martian mVoice'a bu bağlantıdan göz atabilirsiniz.