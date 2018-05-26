Bu akşam düzenlenecek ve milyonlarca futbol severi ekran başına kilitleyecek Şampiyonlar Ligi Finali, şimdiden sosyal medya ve web ortamında kaçak yayınla mücadele etmeye başladı.

Bu akşam Türkiye saati ile 21.45’te düzenlenecek Şampiyonlar Ligi Finali, büyük bir heyecanla bekleniyor. İngiltere devi Liverpool ile İspanya’nın iki lider takımından biri olan Real Madrid’in karşı karşıya geleceği final mücadelesini milyonlarca kişi izleyecek. Tüm dünyada genelde ücretli yayınlar aracılığı ile izlenebilecek Şampiyonlar Ligi finali için internet ortamında da hazırlık başladı.

Senenin en önemli maçını yayınlamak için 5000’den fazla korsan yayının olduğu açıklandı. Bu yayınlar, internet siteleri, Twitter, Facebook, Instagram ve en önemlisi Periscope gibi sosyal medyalarda yer alıyor.

Bu kaçak yayınları engellemek isteyen korsanla mücadele firması Irdeto, bugün için çok ciddi hazırlıklar yaptı. 5100 tane tehlikeli canlı yayın akışını bulan Irdeto, bu yetkisiz yayınların yüzde 40’ını Periscope, Facebook, Twitch gibi sosyal medya platformları üzerinde buldu. Bu sosyal medyalarda 2093 yayın bulan Irdeto, bu yayınlar üzerinden 4.893.902 kişinin potansiyel izleyici olduğunu aktardı.

En popüler olan yayınlar da, beklenildiği üzere web tabanlı yayınlar oldu. Toplamda 2121 web tabanlı yayın bulan Irdeto, bu yayınları da durdurmak için elinden geleni yapacak. Irdeto Siber Güvenlik Hizmetleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Rory O’Conner, kaçak yayın yapan suçluların bu faaliyetlerden bir servet kazanacağını belirtti. O’Conner, ayrıca insanların sosyal medyada bu yayınları izleme ve paylaşma durumlarında suça ortaklık suçlamasıyla karşılaşabileceklerini vurguladı.

“Bu yasadışı yayınları sağlayan suçlular, izleyicilere çok az saygı duyuyor ve onları siber suçlara, uygunsuz içeriğe ve kötü amaçlı yazılım bulaşmasına maruz bırakıyor. Ayrıca, yasa dışı içeriği görüntüleyenler, sosyal medyadaki arkadaşlarıyla bu yayınları paylaşmaya karar verdikleri taktirde suça ortak olma cezasıyla karşı karşıya kalabilirler” diyen O’Conner, bu akşam yayınlanacak finalin tehlikesini bu şekilde aktarmış oldu.

Ülkemizde de sık sık yer alan kaçak yayınlar, gerek zararlı yazılımlar, gerekse de pek hoş olmayan reklamlarıyla izleyicileri tehlikeye atıyor. Son dönemde bu tarz yayın yapan sitelerin, bu süreçte bilgisayarınızı kripto para madenciliği için kullanmasını görmeye başladık. Hem kişisel güvenliğiniz hem de yasalara aykırı olduğu için bu tarz korsan yayınlardan uzak durmanızı öneriyoruz. Ayrıca bu haberle birlikte sizler de anketimize katılabilirsiniz. Sizce bu akşam düzenlenecek final maçının galibi kim olacak?