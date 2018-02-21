Bu Akşam PUBG’ye İki Kutu Daha Eklenecek

Steam cüzdanlarını doldurmak isteyenler, eklenecek yeni kutularla ilgilenebilir. Çünkü en son eklenen kutular başlarda 40 tl civarı fiyatlara satılmıştı. Bunun yanı sıra daha önce tecrübe ettiğim birkaç bilgiyi sizlerle paylaştım.

1.0 güncellemesiyle birlikte Playerunknown's Battlegrounds, Biker ve Desperado olmak üzere iki yeni kutu eklemişti. Eklendiği gün Biker kutuları 20-30 TL ve Desperado kutuları 40-50 TL fiyatına satılmıştı. Daha sonra aynı kutuların değerleri büyük oranda düştü Biker 2.50 TL ve Desperado 50 kuruş civarında satılıyor.

Bunun yanı sıra biraz geç kalmış olsak da resimde kırmızıyla işaretlediğim “Rewards” ve “+” sekmelerine tıklayarak “Early Bind Key” satın alırsanız 9.75 TL gibi bir ücret ödeyeceksiniz. Daha öncede olduğu gibi bu anahtarların fiyatı 1 hafta boyunca 30 TL civarlarına yükselecek. Şuan aldığınız takdirde 15 TL civarına satabileceğinizi düşünüyorum. Ancak bu haberi ayın 23’ünden sonra okursanız aldığınız anahtardan 1 yada 2 TL gibi bir gelir elde edersiniz. Çünkü, “Fever crate” kutularını açmak için “Early Bind Key” gerekli olacak. Steam piyasasını net bir şekilde tahmin etmenin mümkün olmadığın da eklemekte fayda var, olacakları hep birlikte göreceğiz.



Bu akşam PUBG sunucuları kapatılacak. Kutuların eklenmesi ve sunucuların bakımının tamamlanmasının ardından perşembe günü oyuna erişim sağlayabileceğiz. Haberimizin asıl konusu olan kutulara gelecek olursak “Fever crate” ve “Milita crate” olmak üzere iki kutu eklenecek. Kutulardan çıkacak olan kozmetik eşyaların görüntüleri aşağıdaki gibi.

Kutular ve kutulardan çıkacak olan kozmetik ürünler ise şöyle;

Fever crate

Zest Turtleneck (White): 15%

School Shoes (Beige): 15%

Mesh Polo Shirt: 10%

Combat Gloves (Khaki): 10%

Checkered Shirt (Coral): 10%

Hi-top Canvas Sneakers (Pink): 10%

Retro Polo Shirt: 5%

Combat Pants (Coral): 5%

Zest Sunglasses: 4.5%

Zest Loafers with Socks: 4.5%

Denim Bootcut Pants: 4.5%

Zest Bootcut Pants: 2.5%

Zest Silk Scarf: 1.3%

Floral Retro Jacket: 1.3%

Zest Retro Jacket: 0.6%

Zest Denim Jacket: 0.32%

Cropped Corset: 0.32%

Zest Checkered Skirt: 0.16%

Milita crate