Bugün Tanıtılacak Note 8'de Olması Beklenen Tüm Özellikler!

Samsung'un bugün tanıtacağı yeni amiral gemisi Galaxy Note 8'le birlikte gelmesini beklediğimiz özellikleri listeledik. Bakalım bu özelliklerden kaç tanesini doğru tahmin edebileceğiz.

Samsung’un Galaxy S8’den sonra çıkaracağını belirttiği Note 8 hakkında aylardan beri birçok sızıntı haber paylaşımında bulunduk. Yaptığımız tüm haberler, bugün yapılacak Galaxy Note 8 konferansı ile önemini yitiriyor.

Bugün New York’ta yapılacak ve Samsung’un resmi web sayfasında canlı olarak paylaşılacak Galaxy Note 8 tanıtımı öncesinde telefon hakkında bildiklerimizi sıralayalım istedik. Dünden bugüne kadar Galaxy Note 8’de çıkmasını beklediğimiz tüm özellikler şöyle:

Ekran: 6.3 inç 1440 x 2960p Super AMOLED ekran(18.5:9 en boy oranı)

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 835(Amerika)/Exynos 8895(Uluslararası)

Ram: 6GB

Depolama: 64GB depolama(MicroSD kart ile çoğaltılabilir)

Pil: 3300 mAh

Renkler: Gece siyahı, Akağaç altını, Orkide gri ve Derin Deniz mavisi

Arka Kamera(lar): Biri 12MP f/1.7 diyaframa sahip, diğeri 12MP f/2.4 diyafram değerine sahip iki kamera(Kameralarda optix 2x zoom özelliği ve optik görüntü sabitleyici bulunuyor)

Ön Kamera: 8MP f/1.7 diyafram değerine sahip kamera

IP68 sertifikası(su ve toza karşı dayanıklı)

Kablosuz şarj etme desteği

Iris tarayıcı

S Pen

Bixby Kişisel Asistan

Samsung Galaxy Note 8’de olmasını beklediğimiz tüm özellikleri listeledik. Umarım, bu bilgiler dışında olumlu anlamda yapılan sürprizlerle Galaxy Note 8’in daha iyi olduğu görüntüleri görürüz. Galaxy Note 8'le ilgili tüm bilgileri duyurulur duyurulmaz sizlere aktaracağız.