Bugün Tanıtılacak Note 8'de Olması Beklenen Tüm Özellikler!

Samsung’un Galaxy S8’den sonra çıkaracağını belirttiği Note 8 hakkında aylardan beri birçok sızıntı haber paylaşımında bulunduk. Yaptığımız tüm haberler, bugün yapılacak Galaxy Note 8 konferansı ile önemini yitiriyor.
Galaxy Note 8 Türkiye'de Kaç Para Olacak?
Bugün New York’ta yapılacak ve Samsung’un resmi web sayfasında canlı olarak paylaşılacak Galaxy Note 8 tanıtımı öncesinde telefon hakkında bildiklerimizi sıralayalım istedik. Dünden bugüne kadar Galaxy Note 8’de çıkmasını beklediğimiz tüm özellikler şöyle:
- Ekran: 6.3 inç 1440 x 2960p Super AMOLED ekran(18.5:9 en boy oranı)
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 835(Amerika)/Exynos 8895(Uluslararası)
- Ram: 6GB
- Depolama: 64GB depolama(MicroSD kart ile çoğaltılabilir)
- Pil: 3300 mAh
- Renkler: Gece siyahı, Akağaç altını, Orkide gri ve Derin Deniz mavisi
- Arka Kamera(lar): Biri 12MP f/1.7 diyaframa sahip, diğeri 12MP f/2.4 diyafram değerine sahip iki kamera(Kameralarda optix 2x zoom özelliği ve optik görüntü sabitleyici bulunuyor)
- Ön Kamera: 8MP f/1.7 diyafram değerine sahip kamera
- IP68 sertifikası(su ve toza karşı dayanıklı)
- Kablosuz şarj etme desteği
- Iris tarayıcı
- S Pen
- Bixby Kişisel Asistan
Samsung Galaxy Note 8’de olmasını beklediğimiz tüm özellikleri listeledik. Umarım, bu bilgiler dışında olumlu anlamda yapılan sürprizlerle Galaxy Note 8’in daha iyi olduğu görüntüleri görürüz. Galaxy Note 8'le ilgili tüm bilgileri duyurulur duyurulmaz sizlere aktaracağız.