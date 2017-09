iOS 11 Hangi Cihazlarda Yayınlanacak: Güncelleme Geliyor!

Apple sahiplerinin merakla beklediği iOS 11, bugün bir aksilik olmazsa Türkiye saati ile 20.00'da yayınlanacak. Güncellemeyi alacak cihazları listeledik.

Geçen hafta Apple tarafından duyurulan yeni iPhone 8/8 Plus ve iPhone X’un ardından iOS 11, bu akşam resmi olarak dağıtılıyor. iPhone ve iPad cihazlarının erişebileceği iOS 11, ülkemizde de bugünün ilerleyen saatlerinde indirilebilir olacak. Eğer siz de tek bir saniyeyi bile kaçırmadan iOS 11’e sahip olmak istiyorsanız, Türkiye saati ile 20.00’da güncellemeyi indirebilirsiniz.

Apple’ın yabancı kaynaklarında indirilme tarihi olarak bugünün belirtilmesine rağmen, Apple Türkiye’de 20 Eylül, yani yarın yayınlanacağı açıklanmış. Eğer saat 20.00’dan sonra güncelleme gelmezse, bu durum ülkemize özel bir durum olabilir.

iOS 11 Güncellemesini Alacak Cihazlar

iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone SE, iPad Pro 2. Nesil(12.9 inç), iPad Pro 1. Nesil(12.9 inç), iPad Pro(10.5 inç), iPad Pro(9.7 inç), iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. Nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2…

Nasıl İndiririm?

Saatler 20.00’ı gösterdiği sırada, “Ayarlar> Genel > Yazılım Güncelleme” alanına girerek, güncellemeyi kontrol edebilir ve yeni güncelleme geldiyse indirebilirsiniz. Eğer güncelleme bu saatte gelmediyse, ilerleyen saatlerde tekrar deneyebilirsiniz.