Avrupalı bir doktora öğrencisi, Game of Thrones'ta hangi karakterlerin ilerleyen zamanlarda öleceğini tahmin eden bir algoritma geliştirdi.

Doktora öğrencisi olan Milan Janosov, 3.000 kıvrıma ve 400 boğuma sahip bir algoritma geliştirdi. Bu algoritma, HBO'nun sevilerek izlenen ve her defasında bizleri şaşkına çeviren ölümleriyle ünlü Game of Thrones'taki karakterlerin hangilerinin öleceğini tahmin ediyor.

Bu olasılıkları üretmek için Janosov, karakterlerin sosyal önemlerini göz önüne alarak yedi farklı sosyal etkileşim mantığı kullandığını ve bilimsel analizi yaptığını dile getiriyor. Bu analizlerde, daha önce hayatta kalmış karakterlerin 2018'de gösterimi bitecek Game of Thrones'un bitiminden önce ölme ihtimallerini belirliyor.

Şu anki grafikler ise kötü adam Ramsay Bolton'un elinde korkunç bir işkence çeken Theon Greyjoy'un ölmesine neredeyse imkansız (yüzde 0.05) gözüyle bakarken, Oberyn Martell'in kızı Tyene Sand'in ölümünün kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

Bu tahminler, devam eden modellemenin küçük bir örneği olarak karşımızda duruyor. Ayrıca bu durum, veri madenciliği ve makine öğrenme algoritmalarını kullanarak karmaşık biyolojik soruları cevaplama açısından da yepyeni bir olanak tanıyabilir.

Bu alanda, modelleme süreci, gerçek dünya öngörüleriyle birleştirilmek için yapay zekaya entegre edilmeye çalışıyor. Ayrıca olaylardan yola çıkarak 'kesin' tahminlerde bulunabilecek algoritmaların yapay zekaya entegre edilmesi, başta sağlık olmak üzere birçok alanda büyük bir önem arz ediyor.