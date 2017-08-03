MIT profesörü Erik Demaine'in geliştirdiği algoritma sayesinde herhangi bir nesneyi origamiye dönüştürebilirsiniz.

MIT profesörü Erik Demaine, 20 yıllık bir çalışmanın ardından herhangi bir 3 boyutlu nesneyi origamiye dönüştüren bir algoritma hazırladı. Demaine, serbest yazılım Origamizer için Tomohiro Tachi ile işbirliği sayesinde algoritmasını evrensel boyutta geliştirmeyi hedefliyor.

Matematik ile origaminin harmanlanması 90'lı yıllara dayanıyor. O dönemde origami ustaları, gittikçe daha zor nesneler oluşturmaya çalışıyorlardı. Demaine, zaman geçtikçe origami ile matematiğin birleştiğini, çünkü daha zor şekiller yapmanın matematiksel hesaplamalar ile mümkün olduğunu söylüyor.

Demaine ve bazı meslektaşları, herhangi bir şeklin tek bir kağıt parçası kullanılarak oluşturabilmenin mümkün olduğunu düşünüyorlardı, ancak kağıt kullanarak deneme yanılma yöntemiyle bunu ispatlamak imkansızdı.

Demaine'in geliştirdiği origami algoritması Origamizer, 2008 yılından bu yana pek çok nesneyi origamiye başarıyla dönüştürdü. Ancak Demaine ve Tachi, algoritmada sürekli kusur bulmaya devam ettiler ve hataları gidererek her zaman her nesne için geçerli olacak bir algoritma olması için iyileştirdiler.

Demaine, "Her zaman daha fazlası var" diyor. Geliştirilmiş algoritma, geometri olarak istenileni verebilir ancak Demaine ve Tachi'nin önem verdikleri tek sorun geometri değil. Nesnelerin kararlı olması da onlar için son derece önemli. Ağırlık, yapısal sertlik gibi detaylar için de çalışmalarına devam ediyorlar.

Origami tabanlı mühendislik, bulguların mimariye de uygulanmasını sağlıyor. Demaine'nin çalışmaları, binaların daha ucuz ve erişilebilir malzemeler ile nasıl daha hızlı ve verimli yapılabileceği konusunda mimarlara ilham verebilir.

Damaine, ''Tasarım sanatını geliştirmek için matematik kullanmak yerine, sanatı yeni matematiksel problemleri bulmak için kullanıyoruz. Bir heykel oluşturmaya çalışıyoruz ancak sıkışıp kalıyoruz, bu da yeni bir matematik probleminin ortaya çıkmasına neden oluyor.'' dedi.

Demaine, kavisli kağıt yapıları için de bir algoritma oluşturmayı hedefliyor: ''Mevcut bulgular yalnızca düz şekiller için geçerlidir. Kavisli kağıt yapıları ise çok daha karmaşıktır.''

Eğer denemek isterseniz Origamizer şu anda ücretsiz. Ayrıca Demaine'nin origami ve cam çalışmalarını web sitesinden de inceleyebilirsiniz. Demaine, online olarak kullanabileceğiniz bir cam üfleme algoritması da geliştirdi.

Erik Demaine'in web sitesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Buraya tıklayarak Origamizer'ı indirebilirsiniz.