Geliştirilen yeni algoritmayla artık nesneleri 3D olarak bilgisayara aktarmak çok daha kolay olacak.

Dünyayı nasıl algılıyoruz? 3 boyutlu bir nesneye yandan baktığımız zaman bu nesnenin oyunların aksine 3 boyutlu olduğunu anlayabiliyoruz. İnsanların 3 boyutlu algı seviyesi çok yüksek olduğu için nesnelerin tamamını göremesek de beynimiz, bizim yerimize o nesneyi dolduruyor ve bizlere 3 boyutlu bir nesne sunuyor.

Birçok konuda beynimizden daha iyi işlemler yapabilen bilgisayarlar ise bu konuda pek başarılı değiller. 2 boyutlu olarak gördüğü bir nesneyi 3 boyutlu olarak algılayamayan bilgisayarlar, yapay zekalar geliştikçe bu özelliklerinden de kurtuluyor ve insanlar gibi 3 boyutlu algı seviyelerinde gelişmeler oluyor. Yapılan yeni bir algoritma, son derece küçük figürleri alarak bilgisayar ortamında 3 boyutlu olarak algılıyor. Berkeley’de yapay zeka araştırmacısı tarafından geliştirilen bu proje, yapay zeka ve artırılmış gerçeklikle doğrudan bağlantılı.

Eski sisteme göre 3 boyutlu nesneleri tararken, milyonlarca piksele ihtiyaç duyuyorduk. Çünkü resim gibi yükseklik ve uzunluk için piksel yaratan bilgisayar, yeni algoritmaya göre 3. boyutu da yaratarak derinlik için piksel oluşturmaya başlıyor. Bu da piksel sayısında inanılmaz bir artışa sahne oluyor. Normal bir 100x100 piksel görselde 10.000 piksel varken, 3 boyutlu 100x100x100 görselde 1.000.000 piksel bulunuyor.

Bu sistem yeni gibi gözükebilir, ancak normalde 3D taramalarda bu formül kullanılıyor. Berkeley Yapay Zeka Araştırma laboratuvarında görevli Christian Hane ise bundan daha basit bir yol buldu. Hane’in çözümü, genel olarak alınan 100x100x100’lük bir tuvalde, yalnızca nesnenin yüzeyini tanımaya çalışıyor.

Bunun için ilk başta nesnenin 2D görüntüsünü çok düşük bir çözünürlükte 3D görüntüye çeviriyorsunuz. Ardından bu alandan nesneyle alakalı olmayan şeyleri siliyorsunuz. Sonrasında nesnenin daha yüksek çözünürlüğünü yakalamaya çalışıp, atılması gereken pikselleri atarak yolunuza devam edeceksiniz. En sonunda ortaya yalnızca nesnenin kendisi kalacak. Bu çözüm ile bilgisayarların daha rahat görüntü algılayabileceği düşünülüyor, ancak yine de devrim niteliğinde bir formül olmadığı söyleniyor. AR teknolojisinin gelişmesi ile birlikte bu alanda daha rahat görseller kopyalamayı diliyoruz.