Aston Martin, Valkyrie modelinin koltuklarını aracın sahibinin 3 boyutlu görüntüsünü kullanarak üretecek.

Formula 1 araçlarına benzeyen Aston Martin Valkyrie'den sadece 150 adet üretildi. Bazıları bu aracı en son teknolojiye sahip ve en iyi araç olduğu için alacaktır. Bazıları ise bu Adrian Newey tarafından tasarlanan süper aracı yollarda yarış keyfi yapmak için alacaktır.

Şimdiki yarış aracı teknolojilerinde, araçlar sürücülerine göre tasarlanıyor. Fakat bu sistemi bazı firmalar spor araçlarına da yerleştirdi. Ferrari, LaFerrari'sinin ayarlanamayan koltuğunu araç sahibine göre üretiyor. Aston Martin ise bu teknolojiyi bir adım daha ileri götürerek Valkyrie'nin koltuklarını araç sahiplerinin 3 boyutlu görüntülerine göre üretecek.

3 boyutlu bir şekilde taranan vücutlar kalıba dökülecek ve koltuk en küçük detaylarıyla bu kalıba göre üretilecek.

Bu 1000 beygir gücünde ve sadece 1 ton olan aracın sürücülerine de özel Formula 1 pilotlarına benzer eğitim verileceğini de ekleyelim. Aston Martin'in Asya bölgesi başkanı Patrik Nilsson bu 3 boyutlu tasarlanacak koltuklar hakkında detaylı bir bilgi vermese de Valkyrie'nin, Bugatti Chiron veya Koenigsegg'ler ile maksimum hız konusunda daha geride olduğunu belirtti.