Bu Ay Çıkacak 5 Mükemmel Oyun!

Beklenen, sevilen ve merak edilen birçok oyun bu ay piyasaya çıkıyor.

Bu yıl her zaman olduğu gibi oyun dünyası oldukça hareketli. Haliyle oyun severlerin hem beklediği hem de oldukça başarılı yapımlar piyasaya çıkmaya devam ediyor.

Ocak ayından bu yana çıkan oyunlar, grafik ve oynanış açısından gelinen noktayı yaşattıkları üst düzey deyimlerle unutulmaz bir hale getiriyor. Kimi serilerin Mass Effect Andromeda gibi sonu geliyor, kimi seriler CoD: Infinite Warfare gibi dibi boyluyor. Gelişen sanal gerçeklik teknolojisi özellikle oyunların başını çektiği eğlence sektörünün vazgeçilmezi haline gelirken, oyuncular donanım ve konsollarını 5 yıl önceye göre daha sık yenilemek zorunda kalıyor. Hal böyle olunca sayısız teknoloji firması donanım gücüne bağlı kalmadan her oyunu oynamamızı sağlayacak teknolojiler üzerinde daha büyük bir ciddiyetle çalışmaya devam ediyorlar.

Böyle bir girişin ardından bu ay çıkacak beklenen ve merak uyandıran yapımları sizin için listeleyelim dedik:

1) Outlast 2

Outlast 2 sizi koltuğunuzun yapıştırmaya and içmiş bir stüdyonun destansı bir eseri. Önceki oyun, birçok örneğini sayabileceğimiz korku oyunları arasından senaryosu ve oynanışı ile sıyılmayı başarmıştı. Haliyle bu başarının devam etmesi için birçok oyuncuda beklenti oluşmuştu. Gizlenme ve kaçma odaklı bir hayatta kalma-korku oyunu olacak yapımdan kötü bir devam halkası beklemek pek mümkün değil. Gece görüşlerinizi açın ve bataryanızı sürekli kontrol etmeyi unutmayın:

Platform: PC, PS4, Xbox One

Çıkış Tarihi: 25 Nisan

Öngörülen Yaklaşık Fiyat: Belli Değil

2) Persona 5

Persona serisi, Japon lise hayatını sosyal simleri aracığıyla sürükleyici bir şekilde oyunculara sunmaya devam edecek. JRPG tarzındaki oyun, az sayıdaki rakiplerine üstinlük sağlamakta zorlanmadı. Persona 5'de, geceleri doğaüstü bir hırsız gibi davranan Japon bir öğrenci ile Tokyo sokaklarını keşfe çıkacaksınız. Muhteşem detayların düşünülerek hayat bulduğu oyunun videosunu hemen aşağıya bırakalım:

Platform: PS3, PS4

Çıkış Tarihi: 4 Nisan

Öngörülen Yaklaşık Fiyat: 182 TL (PS3), 255 TL (PS4)

3) Yooka-Laylee,

Rare stüdyosunun çıkardığı Banjo-Kazooie, serisinin manevi halefi ve 2015'ten bu yana sürdürülen başarılı bir Kickstarter kampanyasından sonra serbest bırakılıyor. Merak uyandıran yapım, hazine bulmak için yola çıkan bir bukalemun ve bir yarasa ikilisini macera dolu bir çok dünyada yolcuğa çıkartıyor.

Platform: PC, PS4, Xbox One, PS4

Çıkış Tarihi: 11 Nisan

Öngörülen Yaklaşık Fiyat: 146 TL

4) Dragon Quest Heroes 2: The Twin Kings and The Prophecy of the End

Evet, isim oldukça uzun. Zira serinin hayran kitlesi sayfalarca uzunlukta bir isim verilse bile oyunun peşini bırakacak gibi değil. Dragon Quest Heroes 2, Omega Force stüdyosunun RPG tarzındaki serisinin devamı olacak. Oyuncular istatistiklerini geliştirmek için aksesuarları güçlendirebilecek veya alternatif dövüş stilleri için farklı sınıflara geçebilecek. Görselleriyle oldukça güzel bir deneyim sunması bekleniyor.

Platform: PC, PS4

Çıkış Tarihi: 25 Nisan

Öngörülen Yaklaşık Fiyat: 220 TL

5) Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 8 Deluxe, arcade tarzı yarış oyunlarından vazgeçmeyen kitleye seslenmeye geliyor. Nintendo Switch kullanıcılarının en çok beklediği yapımlar arasında yer alan oyun pist tasarımları, anti yer çekimi özelliği ile oldukça eğlenceli gözüküyor. Ayrıca yoğun rekabet ortamına uygun bir savaş modu içeriyor. Tüm DLC paketleri ile Switch oyuncularını memnun edecek.

Platform: Nintendo Switch

Çıkış Tarihi: 28 Nisan

Öngörülen Yaklaşık Fiyat: 220 TL