Ready Player One’ın Galasından İlk Yorumlar Geldi

Ready Player One’ın galasına katılan pek çok kişi, filmi beğendiklerini Twitter hesaplarından duyurdular.

Steven Spielberg’ün bir sonraki filmi Ready Player One’ın çıkmasına az bir zaman kaldı. Filmin, SXSW film festivalinde galası yapıldı. Galada filmi izleme şansı bulanların aktardığına göre film, son derece eğlenceli ve özellikle 80 ve 90’larda büyüyenler için tam anlamıyla bir nostalji patlaması yaratacak.

Filmi izleyen kişilerin attıkları tweet’lere göre, en çok konuşulan konu filmin ne kadar eğlenceli olduğuydu. Twitter’da yapılan yorumlar, bu ayın sonunda çıkacak Ready Player One’ı daha farklı gözle beklememizi sağladı. Ünlü film eleştirmeni Scott Weinberg, “Ready Player One çok eğlenceliydi. Film öncesinde filmden nefret etmeye hazırlanan kişileri hayal kırıklığına uğratacak” dedi.

E.T., Jaws, Jurassic Park, Er Ryan’ı Kurtarmak, Indiana Jones, Schindler’in Listesi gibi kültleşmiş yapımlara imza atan Steven Speilberg’ün yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Letitia Wright, Olivia Cooke, Hannah Jogn-Kamen, Tye Sheridan gibi genel olarak genç oyuncular yer aldı. Son olarak, genel anlamda beğeni yorumları alan Ready Player One’ın galasından çıkan kişilerin attığı eğlenceli tweetlerden bazılarına göz atalım:

Yani evet, Ready Player One’ı sevdim. Bu belki de şimdiye kadar yapılmış en geek film.

Spielberg, kameranın arkasında pek çok film yaptı. Ready Player One, tüm bu deneyimin mükemmel bir özeti olmuş.

Ready Player One, bana Spilberg’ün bir ton Luc Besson filmi izlediğini ve sonra bu filmi çektiği izlenimini verdi. Steve’i asla hafife almamak gerekiyor.

Ready Player One, bazı şaşırtıcı set parçaları ve referanslarıyla eğlenceli ve keşfedilecek bir film. Bununla birlikte film, asla karakteri önemsemeyi başaramayan bir senaryodan muzdarip… 7/10

Ready Player One galasından sonra Spielberg ayakta alkışlandı. Muhtemelen şimdiye kadar gördüğüm en hevesli alkışlamaydı.

Film hakkında gelen yorumlar bu şekilde. Read Player One, 30 Mart 2018'de izleyicilerin karşısına çıkacak.