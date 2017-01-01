Bu Basit Birikim Planı ile 65 Yaşınıza Geldiğinizde Milyoner Olmanız Mümkün

Birikim yapmak son derece önemli bir şeydir ve herkes birikim yapamaz. Fakat ben bu işte iyiyim diyorsanız size güzel bir planlama sunabiliriz.

''Zengin olmak, sistemli bir tasarruf ve yatırım planına bağlı kalarak bu bağlılığı sürdürmekten başka bir şey değildir''. Bu söz, finansal danışmanlık alanında uzman David Bach'a ait.

Zengin olmaya giden ilk yolun olabildiğince erken şekilde yatırım yapmaya başlamak olduğunu savunan Bach'a göre para biriktirmeniz, para sahibi olmanız için iyi miktarda para kazanmanıza gerek yok. Sadece doğru tercihler yapıp doğru kararlar vererek bu tercih ve kararlarınıza sadık olmanız gerekiyor.

Maddi gelirin elde edilmesinin basitliği konusunda ''Smart Couples Finish Rich'' kitabında bir yöntemden bahseden Bach'ın söz konusu yöntemi tabloya vurulduğunda elde edilen sonuç şu şekilde:

20 yaşından başlayarak her gün kenara 2 dolar koyun. Ay sonunda elinizde 61 dolar, yıl sonunda ise 730 dolar para birikmiş olacak. Bu tablo doğrultusunda yaşınızla orantılı olarak birikiminizi de arttırdığınızda 65 yaşınızda 1 milyon hedefe ulaşıyorsunuz. Üstelik tabloya bağlı kaldığınızda yıllık %12 oranında da ''yıllık getiri'' sahibi oluyorsunuz.

Bu arada ''grafikteki aylık ve yıllık hesaplar tutmuyor'' diye düşünmeyin. Oranların sizin hesaplamanızla uymayışının sebebi, Bach'ın bir de yıllık %12'lik getiri oranını işin içine eklemiş oluşu.

Tabi böylesine sadık bir bağlılık ile birikim yapmak ne kadar zor ne kadar kolay bilinmez. Ya da 65 yaşında 1 milyon dolar sahibi olmak için bu kadar uğraş size anlamsız gelebilir. Ancak sonuç olarak böyle bir birikim planı ile bir şeyler yapabilmeniz mümkün.